Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: لن يكون هناك ممثلون لروسيا في المحادثات التي ستعقد في إسطنبول
الكرملين: لن يكون هناك ممثلون لروسيا في المحادثات التي ستعقد في إسطنبول

10:15 GMT 18.11.2025
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن ممثلي روسيا لن يكونوا في إسطنبول يوم غد الأربعاء.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين: "لا، لن يكون هناك ممثلون روس في تركيا غدًا".
وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة تركيا غدا الأربعاء، حيث يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.
وقالت صحيفة "خبر ترك"، إن "المبعوث الأمريكي ويتكوف سيشارك في المحادثات مع زيلينسكي في تركيا غدا".
وفيما يتعلق بزيارته المرتقبة إلى تركيا، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في تكثيف المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، واستئناف تبادل الأسرى (مع روسيا).

وصرح زيلينسكي بأنه ينوي زيارة تركيا يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر عقد اجتماعات.
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "نستعد لتكثيف المفاوضات، وقد وضعنا حلولاً سنقترحها على شركائنا... كما نعمل على استئناف تبادل الأسرى".
