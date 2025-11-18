https://sarabic.ae/20251118/الكرملين-لن-يكون-هناك-ممثلون-لروسيا-في-المحادثات-التي-ستعقد-في-إسطنبول-1107230982.html
الكرملين: لن يكون هناك ممثلون لروسيا في المحادثات التي ستعقد في إسطنبول
سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين: "لا، لن يكون هناك ممثلون روس في تركيا غدًا".وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة تركيا غدا الأربعاء، حيث يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.وصرح زيلينسكي بأنه ينوي زيارة تركيا يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر عقد اجتماعات.وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "نستعد لتكثيف المفاوضات، وقد وضعنا حلولاً سنقترحها على شركائنا... كما نعمل على استئناف تبادل الأسرى".إعلام: مبعوث ترامب يتوجه إلى تركيا للقاء زيلينسكيالقوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لكسر الحصار عن فلول كييف المحاصرة في كوبيانسك
وقال بيسكوف، ردا على سؤال أحد الصحفيين: "لا، لن يكون هناك ممثلون روس في تركيا غدًا".
وأفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف
، يخطط لزيارة تركيا غدا الأربعاء، حيث يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.
وقالت صحيفة "خبر ترك"، إن "المبعوث الأمريكي ويتكوف سيشارك في المحادثات مع زيلينسكي في تركيا غدا".
وفيما يتعلق بزيارته المرتقبة إلى تركيا، أعرب فلاديمير زيلينسكي عن رغبته في تكثيف المفاوضات بشأن التسوية في أوكرانيا، واستئناف تبادل الأسرى (مع روسيا).
وصرح زيلينسكي بأنه ينوي زيارة تركيا يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر عقد اجتماعات
وكتب زيلينسكي عبر قناته على "تلغرام": "نستعد لتكثيف المفاوضات، وقد وضعنا حلولاً سنقترحها على شركائنا... كما نعمل على استئناف تبادل الأسرى".