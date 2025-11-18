https://sarabic.ae/20251118/إعلام-واشنطن-تلغي-زيارة-قائد-الجيش-اللبناني-لسبب-يتعلق-بإسرائيل-1107228381.html

إعلام: واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني لسبب يتعلق بإسرائيل

إعلام: واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني لسبب يتعلق بإسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بإلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، والتي كانت مقررة اليوم بسبب البيان الأخير للجيش اللبناني الذي هاجم فيه... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T09:12+0000

2025-11-18T09:12+0000

2025-11-18T09:12+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082064718_0:115:1640:1038_1920x0_80_0_0_8bdf26de5490eec502a76b3145474fbd.jpg

وكشفت قناة "إم تي في" أن الإدارة الأمريكية شطبت كل الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم لقائد الجيش، كما ألغت السفارة اللبنانية في واشنطن حفل الاستقبال الذي كان معدا على شرفه، كاشفة أن "السبب المباشر لإلغاء الزيارة هو الاعتراض الأمريكي على البيان الأخير للجيش اللبناني، الذي استعمل بحسب الإدارة للوم إسرائيل واعتبارها المشكلة وعدم لوم "حزب الله"، في وقت تعتبر فيه إسرائيل حليفا أساسيا للولايات المتحدة التي تقدّم الدعم الأكبر للمؤسسة العسكرية اللبنانية".وبيّنت القناة أن "هذا البيان أشعل غضبا لدى عدد من أبرز أعضاء الكونغرس، وفتح نقاشا داخليا حول مستقبل المساعدات للبنان"، مبينة أنه تم تحويل الملف وما جرى مباشرة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأصبح في عهدته داخل وزارة الخارجية واللجان المختصة، نظرا لدوره المركزي في إعادة صياغة السياسة الأمريكية تجاه لبنان، خصوصا في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية".اعتراض برلماني أمريكيوكتبت السيناتور الجمهورية جوني إرنست عبر منصة "أكس": "أشعر بخيبة أمل من هذا التصريح الصادر عن الجيش اللبناني.. الجيش اللبناني شريك استراتيجي، وكما ناقشت مع رئيس أركان الجيش في أغسطس، منحت إسرائيل لبنان فرصة حقيقية للتحرر من إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران. بدلا من اغتنام هذه الفرصة والعمل معا لنزع سلاح حزب الله، يلقي قائد الجيش باللوم على إسرائيل، بشكلٍ مخزٍ".وشارك السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المنشور نفسه، وعلق عبر حسابه على منصة "أكس": "من الواضح أن قائد الجيش اللبناني - بسبب وصفه إسرائيل بالعدو، وجهوده الضعيفة والشبه معدومة لنزع سلاح حزب الله - يمثل انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لدفع لبنان إلى الأمام. هذا المزيج يجعل القوات المسلحة اللبنانية استثمارًا غير مجد لأمريكا".وأوضح: "آخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة اليونيفيل. تؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيدا خطيرا".فيما أكدت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل، أن الهجمات الإسرائيلية التي تتعرض لها القوات الدولية تثير قلقا كبيرا."حزب الله": الحكومة اللبنانية تخطئ عندما تعتقد أن التنازلات ستؤدي لإنهاء العدوان

https://sarabic.ae/20251117/أمين-عام-حزب-الله-الوصاية-الأميركية-على-لبنان-خطر-كبير-جدا-1107207380.html

https://sarabic.ae/20251116/يونيفيل-دبابة-ميركافا-إسرائيلية-تطلق-النار-باتجاه-قواتنا-داخل-لبنان-1107157331.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية