إعلام: واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني لسبب يتعلق بإسرائيل
إعلام: واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني لسبب يتعلق بإسرائيل
أفادت وسائل إعلامية لبنانية بإلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، والتي كانت مقررة اليوم بسبب البيان الأخير للجيش اللبناني الذي هاجم فيه... 18.11.2025
وكشفت قناة "إم تي في" أن الإدارة الأمريكية شطبت كل الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم لقائد الجيش، كما ألغت السفارة اللبنانية في واشنطن حفل الاستقبال الذي كان معدا على شرفه، كاشفة أن "السبب المباشر لإلغاء الزيارة هو الاعتراض الأمريكي على البيان الأخير للجيش اللبناني، الذي استعمل بحسب الإدارة للوم إسرائيل واعتبارها المشكلة وعدم لوم "حزب الله"، في وقت تعتبر فيه إسرائيل حليفا أساسيا للولايات المتحدة التي تقدّم الدعم الأكبر للمؤسسة العسكرية اللبنانية".وبيّنت القناة أن "هذا البيان أشعل غضبا لدى عدد من أبرز أعضاء الكونغرس، وفتح نقاشا داخليا حول مستقبل المساعدات للبنان"، مبينة أنه تم تحويل الملف وما جرى مباشرة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وأصبح في عهدته داخل وزارة الخارجية واللجان المختصة، نظرا لدوره المركزي في إعادة صياغة السياسة الأمريكية تجاه لبنان، خصوصا في ما يتعلق بالمساعدات العسكرية".اعتراض برلماني أمريكيوكتبت السيناتور الجمهورية جوني إرنست عبر منصة "أكس": "أشعر بخيبة أمل من هذا التصريح الصادر عن الجيش اللبناني.. الجيش اللبناني شريك استراتيجي، وكما ناقشت مع رئيس أركان الجيش في أغسطس، منحت إسرائيل لبنان فرصة حقيقية للتحرر من إرهابيي حزب الله المدعومين من إيران. بدلا من اغتنام هذه الفرصة والعمل معا لنزع سلاح حزب الله، يلقي قائد الجيش باللوم على إسرائيل، بشكلٍ مخزٍ".وشارك السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المنشور نفسه، وعلق عبر حسابه على منصة "أكس": "من الواضح أن قائد الجيش اللبناني - بسبب وصفه إسرائيل بالعدو، وجهوده الضعيفة والشبه معدومة لنزع سلاح حزب الله - يمثل انتكاسة كبيرة للجهود المبذولة لدفع لبنان إلى الأمام. هذا المزيج يجعل القوات المسلحة اللبنانية استثمارًا غير مجد لأمريكا".وأوضح: "آخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة اليونيفيل. تؤكد قيادة الجيش أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيدا خطيرا".فيما أكدت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل، أن الهجمات الإسرائيلية التي تتعرض لها القوات الدولية تثير قلقا كبيرا."حزب الله": الحكومة اللبنانية تخطئ عندما تعتقد أن التنازلات ستؤدي لإنهاء العدوان
إعلام: واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني لسبب يتعلق بإسرائيل
وأردفت: استمرار التعاون مع الجيش اللبناني بات مرتبطا بشكل مباشر بمواقفه في المرحلة المقبلة، خصوصا في ملفّ الحدود ونزع سلاح حزب الله، وأن أي خطاب يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل سيؤثر فورا على مستوى العلاقات والدعم.
وكان الجيش اللبناني أصدر بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بيانا، قال فيه: "يصرّ العدو الإسرائيلي على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب".
وأقر الجيش الإسرائيلي بأن قواته أطلقت النار على اثنين من عناصر "اليونيفيل" في جنوب لبنان بعد أن أخطأت في تحديد انتمائهما بسبب سوء الظروف الجوية.
فيما أكدت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل، أن الهجمات الإسرائيلية التي تتعرض لها القوات الدولية تثير قلقا كبيرا.