https://sarabic.ae/20251118/إعلام-مبعوث-ترامب-يتوجه-إلى-تركيا-للقاء-زيلينسكي--عاجل-1107227162.html
إعلام: مبعوث ترامب يتوجه إلى تركيا للقاء زيلينسكي- عاجل
إعلام: مبعوث ترامب يتوجه إلى تركيا للقاء زيلينسكي- عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة تركيا غدا الأربعاء، حيث يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي. 18.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-18T08:45+0000
2025-11-18T08:45+0000
2025-11-18T08:45+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_0:16:1688:966_1920x0_80_0_0_80d07237a51b699bbfaed7564aa66506.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103276106_104:0:1608:1128_1920x0_80_0_0_369447619dcfc6e367614e9f7ad5f835.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
إعلام: مبعوث ترامب يتوجه إلى تركيا للقاء زيلينسكي- عاجل
يتبع
أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، بأن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، يخطط لزيارة تركيا غدا الأربعاء، حيث يعتزم إجراء محادثات مع فلاديمير زيلينسكي.