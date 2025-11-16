عربي
أوشاكوف: تنظيم القمة لن يواجه صعوبات كبيرة إذا اتفق بوتين وترامب على اللقاء
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، بأن تنظيم القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لن يواجه صعوبات كبيرة، إذا... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
أوشاكوف: تنظيم القمة لن يواجه صعوبات كبيرة إذا اتفق بوتين وترامب على اللقاء

08:56 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 09:17 GMT 16.11.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، بأن تنظيم القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لن يواجه صعوبات كبيرة، إذا اتفقا على اللقاء.
وكشف أوشاكوف، في لقاء متلفز أن لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تم تأجيله لفترة ما، مع استمرار الاتصالات بشأنه.

وقال: "تم الاتفاق على لقاء في بودابست، ثم تم تأجيل اللقاء لفترة ما، الاتصالات مستمرة بهذا الشأن".

وتابع أوشاكوف: "نحن (روسيا وأمريكا) نجري محادثات نشطة بشأن التسوية الأوكرانية على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في إنكوريدج (قمة ألاسكا)".
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
بكين حول قمة بوتين – ترامب المحتملة: ندعم كل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية سلميا
17 أكتوبر, 08:20 GMT

ونوّه أوشاكوف إلى وجود العديد من التعليقات والإشارات من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، "بعضها يروق لموسكو وبعضها لا، لكن الأساس في كل ذلك هو قمة ألاسكا".

وتابع: "الكثير من الأوروبيين لا يروق لهم ما حدث في إنكوريدج ولكن ليسوا كلهم. الأمر لا يروق لأولئك الذين لا يريدون تسوية سلمية ويريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".

وأضاف أن تفاهمات إنكوريدج أُبلغت للجانب الأوكراني، وكييف مطّلعة عليها ولكن لا تروق لها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
فانس: الحوار بين ترامب وبوتين ضروري لتسوية الصراع في أوكرانيا
أمس, 04:28 GMT
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، قال أوشاكوف: "كما ترون، لم يكن هناك حتى الآن نفي رسمي من جانبهم بأن هذه الاتفاقيات والتفاهمات لم تعد سارية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له
