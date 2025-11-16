https://sarabic.ae/20251116/أوشاكوف-تنظيم-القمة-لن-يواجه-صعوبات-كبيرة-إذا-اتفق-بوتين-وترامب-على-اللقاء---عاجل-1107152979.html

أوشاكوف: تنظيم القمة لن يواجه صعوبات كبيرة إذا اتفق بوتين وترامب على اللقاء

صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، بأن تنظيم القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لن يواجه صعوبات كبيرة، إذا... 16.11.2025, سبوتنيك عربي

وكشف أوشاكوف، في لقاء متلفز أن لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تم تأجيله لفترة ما، مع استمرار الاتصالات بشأنه.وتابع أوشاكوف: "نحن (روسيا وأمريكا) نجري محادثات نشطة بشأن التسوية الأوكرانية على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في إنكوريدج (قمة ألاسكا)".وتابع: "الكثير من الأوروبيين لا يروق لهم ما حدث في إنكوريدج ولكن ليسوا كلهم. الأمر لا يروق لأولئك الذين لا يريدون تسوية سلمية ويريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له

