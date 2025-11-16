https://sarabic.ae/20251116/أوشاكوف-تنظيم-القمة-لن-يواجه-صعوبات-كبيرة-إذا-اتفق-بوتين-وترامب-على-اللقاء---عاجل-1107152979.html
أوشاكوف: تنظيم القمة لن يواجه صعوبات كبيرة إذا اتفق بوتين وترامب على اللقاء
أوشاكوف: تنظيم القمة لن يواجه صعوبات كبيرة إذا اتفق بوتين وترامب على اللقاء
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، بأن تنظيم القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لن يواجه صعوبات كبيرة، إذا... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T08:56+0000
2025-11-16T08:56+0000
2025-11-16T09:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وكشف أوشاكوف، في لقاء متلفز أن لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تم تأجيله لفترة ما، مع استمرار الاتصالات بشأنه.وتابع أوشاكوف: "نحن (روسيا وأمريكا) نجري محادثات نشطة بشأن التسوية الأوكرانية على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في إنكوريدج (قمة ألاسكا)".وتابع: "الكثير من الأوروبيين لا يروق لهم ما حدث في إنكوريدج ولكن ليسوا كلهم. الأمر لا يروق لأولئك الذين لا يريدون تسوية سلمية ويريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.الكرملين: بوتين اتفق مع ترامب على أن عقد قمة في الوقت الحالي أمر لا معنى له
https://sarabic.ae/20251017/بكين-حول-قمة-بوتين--ترامب-المحتملة-ندعم-كل-الجهود-لحل-الأزمة-الأوكرانية-سلميا-1106101935.html
https://sarabic.ae/20251115/فانس-الحوار-بين-بوتين-وترامب-ضروري-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1107125091.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أوشاكوف: تنظيم القمة لن يواجه صعوبات كبيرة إذا اتفق بوتين وترامب على اللقاء
08:56 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 09:17 GMT 16.11.2025)
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، بأن تنظيم القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لن يواجه صعوبات كبيرة، إذا اتفقا على اللقاء.
وكشف أوشاكوف، في لقاء متلفز أن لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، تم تأجيله لفترة ما، مع استمرار الاتصالات بشأنه.
وقال: "تم الاتفاق على لقاء في بودابست، ثم تم تأجيل اللقاء لفترة ما، الاتصالات مستمرة بهذا الشأن".
وتابع أوشاكوف: "نحن (روسيا وأمريكا) نجري محادثات نشطة بشأن التسوية الأوكرانية على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في إنكوريدج (قمة ألاسكا)".
ونوّه أوشاكوف إلى وجود العديد من التعليقات والإشارات من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، "بعضها يروق لموسكو وبعضها لا، لكن الأساس في كل ذلك هو قمة ألاسكا".
وتابع: "الكثير من الأوروبيين لا يروق لهم ما حدث في إنكوريدج ولكن ليسوا كلهم. الأمر لا يروق لأولئك الذين لا يريدون تسوية سلمية ويريدون مواصلة الحرب حتى آخر أوكراني".
وأضاف أن تفاهمات إنكوريدج أُبلغت للجانب الأوكراني، وكييف مطّلعة عليها ولكن لا تروق لها.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة ألاسكا، قال أوشاكوف: "كما ترون، لم يكن هناك حتى الآن نفي رسمي من جانبهم بأن هذه الاتفاقيات والتفاهمات لم تعد سارية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقا"، وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.