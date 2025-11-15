فانس: الحوار بين ترامب وبوتين ضروري لتسوية الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20251115/فانس-الحوار-بين-بوتين-وترامب-ضروري-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1107125091.html

صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، بأن الحوار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، أمر ضروري لحل النزاع في أوكرانيا. 15.11.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

فلاديمير بوتين

وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سمعت الكثيرين ينتقدون رئيس الولايات المتحدة لأنه يتحدث مع فلاديمير بوتين… إذا كنت تريد تحقيق السلام، فعليك أن تكون قويًا، وعليك أيضًا أن تتحدث مع الآخرين وتشارك في دبلوماسية نشطة وحازمة".وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في حل سريع للنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن استمرار النزاع لا يزال يثير استياءه.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أن العملية تهدف إلى حماية السكان الذين يتعرضون للإبادة على يد نظام كييف، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحرير دونباس بالكامل وتهيئة ظروف تضمن أمن روسيا، بما في ذلك نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية فيها.

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا, أخبار روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين