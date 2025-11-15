https://sarabic.ae/20251115/فانس-الحوار-بين-بوتين-وترامب-ضروري-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1107125091.html
فانس: الحوار بين ترامب وبوتين ضروري لتسوية الصراع في أوكرانيا
صرح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، بأن الحوار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، أمر ضروري لحل النزاع في أوكرانيا.
وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سمعت الكثيرين ينتقدون رئيس الولايات المتحدة لأنه يتحدث مع فلاديمير بوتين… إذا كنت تريد تحقيق السلام، فعليك أن تكون قويًا، وعليك أيضًا أن تتحدث مع الآخرين وتشارك في دبلوماسية نشطة وحازمة".وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في حل سريع للنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن استمرار النزاع لا يزال يثير استياءه.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أن العملية تهدف إلى حماية السكان الذين يتعرضون للإبادة على يد نظام كييف، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحرير دونباس بالكامل وتهيئة ظروف تضمن أمن روسيا، بما في ذلك نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية فيها.
04:28 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 05:25 GMT 15.11.2025)
وأضاف فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "سمعت الكثيرين ينتقدون رئيس الولايات المتحدة لأنه يتحدث مع فلاديمير بوتين… إذا كنت تريد تحقيق السلام، فعليك أن تكون قويًا، وعليك أيضًا أن تتحدث مع الآخرين وتشارك في دبلوماسية نشطة وحازمة".
وفي وقت سابق من فجر اليوم السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يأمل في حل سريع للنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن استمرار النزاع لا يزال يثير استياءه.
وأضاف ترامب أنه يعتبر علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "عاملاً مساعدًا" في تسهيل التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، موضحًا: "كنت أظن أن لدي علاقات جيدة جدًا مع الرئيس بوتين، وكنت أعتقد أن هذا (تسوية أوكرانيا) سيكون أسهل".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم ذاته، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، منذ 24 فبراير/ شباط 2022. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد أن العملية تهدف إلى حماية السكان الذين يتعرضون للإبادة على يد نظام كييف، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحرير دونباس بالكامل وتهيئة ظروف تضمن أمن روسيا، بما في ذلك نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية فيها.