Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ترامب يتوقع حل النزاع الأوكراني قريبا ويؤكد: لا يزال يثير استيائي
ترامب يتوقع حل النزاع الأوكراني قريبا ويؤكد: لا يزال يثير استيائي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يأمل في حل سريع للنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا إن استمرار النزاع لا يزال يثير استياءه. 15.11.2025, سبوتنيك عربي
ترامب يتوقع حل النزاع الأوكراني قريبا ويؤكد: لا يزال يثير استيائي

02:53 GMT 15.11.2025 (تم التحديث: 02:55 GMT 15.11.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يأمل في حل سريع للنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا إن استمرار النزاع لا يزال يثير استياءه.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة GB News البريطانية رداً على سؤال حول ما إذا كان النزاع الأوكراني ما زال يزعجه: "نعم، إنه كذلك".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
ترامب: أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا
7 نوفمبر, 22:57 GMT
وأضاف ترامب أنه اعتبر علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاملاً مساعدًا في تسهيل التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، موضحًا: "كنت أظن أن لدي علاقات جيدة جدًا مع الرئيس بوتين، وكنت أعتقد أن هذا (تسوية أوكرانيا) سيكون أسهل".
كما شدد ترامب على أن النزاع في أوكرانيا كان يمكن أن يُمنع لو كان هو يشغل منصب الرئاسة آنذاك، قائلًا: "هذا لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسًا".
ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه أنهى بالفعل ثماني حروب، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق تسوية في أوكرانيا، قائلا: "لقد فعلت ذلك ثماني مرات. الحرب التي لم أنهِها بعد هي بين روسيا وأوكرانيا. كان يجب ألا تبدأ أبداً"، مشدداً على أن النزاع لم يكن ليحدث لو كان هو رئيساً في ذلك الوقت.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".
وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.
