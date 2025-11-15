https://sarabic.ae/20251115/ترامب-يتوقع-حل-النزاع-الأوكراني-قريبًا-ويؤكد-لا-يزال-يثير-استيائي-1107124361.html

ترامب يتوقع حل النزاع الأوكراني قريبا ويؤكد: لا يزال يثير استيائي

ترامب يتوقع حل النزاع الأوكراني قريبا ويؤكد: لا يزال يثير استيائي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يأمل في حل سريع للنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا إن استمرار النزاع لا يزال يثير استياءه. 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في مقابلة مع قناة GB News البريطانية رداً على سؤال حول ما إذا كان النزاع الأوكراني ما زال يزعجه: "نعم، إنه كذلك".وأضاف ترامب أنه اعتبر علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عاملاً مساعدًا في تسهيل التوصل إلى تسوية للأزمة الأوكرانية، موضحًا: "كنت أظن أن لدي علاقات جيدة جدًا مع الرئيس بوتين، وكنت أعتقد أن هذا (تسوية أوكرانيا) سيكون أسهل".كما شدد ترامب على أن النزاع في أوكرانيا كان يمكن أن يُمنع لو كان هو يشغل منصب الرئاسة آنذاك، قائلًا: "هذا لم يكن ليحدث أبدًا لو كنت رئيسًا".ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه أنهى بالفعل ثماني حروب، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق تسوية في أوكرانيا، قائلا: "لقد فعلت ذلك ثماني مرات. الحرب التي لم أنهِها بعد هي بين روسيا وأوكرانيا. كان يجب ألا تبدأ أبداً"، مشدداً على أن النزاع لم يكن ليحدث لو كان هو رئيساً في ذلك الوقت.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، أنه ألغى عقد الاجتماع المحتمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة المجرية بودابست، مضيفًا أن "المحادثات ستُعقد لاحقًا".وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، بأن الجانب الأمريكي هو من اقترح عقد القمة في بودابست.

