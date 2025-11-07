ترامب: أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا
ترامب: أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، أن بلاده "تدرس إعفاء ​المجر​ من العقوبات المفروضة على النفط الروسي"، لافتا الى أن "بعض الدول الأوروبية تشتري النفط الروسي... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T22:57+0000
2025-11-07T22:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وذكر ترامب، للصحفيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "أتحدث مع الرئيس المجري بخصوص الاجتماع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​"، موضحًا أن "رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعتقد أننا سنكون قادرين على إنهاء الحرب قريبا".وشدد ترامب على أنه يعتقد أنه سيتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا"، مضيفاً "أفضل أن يكون الاجتماع مع بوتين في بودابست في حال انعقاده".وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن إمدادات الطاقة من روسيا عبر خطي أنابيب "السيل التركي" و"دروجبا" إلى المجر معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "حصلنا على إعفاء كامل من العقوبات على خطي أنابيب النفط "السيل التركي" و"دروجبا"، ولا توجد عقوبات من شأنها تقييد الإمدادات إلى المجر عبرهما أو زيادة تكلفتها. هذا إعفاء عام ومفتوح".وفي سباق متصل أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن شركة "إم.في.إم" (MVM) المجرية تجري محادثات مع شركة أمريكية بشأن عقد لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى خمس سنوات. وقال في مؤتمر صحفي بث على قناة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على يوتيوب: "تجري شركة "إم.في.إم" محادثات مع شركة أمريكية... لإبرام عقد مدته خمس سنوات لتوريد ما يقارب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أي ما مجموعه 400 مليون متر مكعب سنويا".ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، وبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست.وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.
ترامب: أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا

22:57 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 22:58 GMT 07.11.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، أن بلاده "تدرس إعفاء ​المجر​ من العقوبات المفروضة على النفط الروسي"، لافتا الى أن "بعض الدول الأوروبية تشتري النفط الروسي بكثرة وهذا مزعج، لكن المجر في وضع مختلف".
وذكر ترامب، للصحفيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "أتحدث مع الرئيس المجري بخصوص الاجتماع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​"، موضحًا أن "رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعتقد أننا سنكون قادرين على إنهاء الحرب قريبا".
وشدد ترامب على أنه يعتقد أنه سيتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا"، مضيفاً "أفضل أن يكون الاجتماع مع بوتين في بودابست في حال انعقاده".
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
بيسكوف ردا على ترامب: روسيا والصين لم تستأنفا أي تجارب نووية
4 نوفمبر, 21:42 GMT
وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن إمدادات الطاقة من روسيا عبر خطي أنابيب "السيل التركي" و"دروجبا" إلى المجر معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.
وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "حصلنا على إعفاء كامل من العقوبات على خطي أنابيب النفط "السيل التركي" و"دروجبا"، ولا توجد عقوبات من شأنها تقييد الإمدادات إلى المجر عبرهما أو زيادة تكلفتها. هذا إعفاء عام ومفتوح".
وفي سباق متصل أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن شركة "إم.في.إم" (MVM) المجرية تجري محادثات مع شركة أمريكية بشأن عقد لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى خمس سنوات. وقال في مؤتمر صحفي بث على قناة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على يوتيوب: "تجري شركة "إم.في.إم" محادثات مع شركة أمريكية... لإبرام عقد مدته خمس سنوات لتوريد ما يقارب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أي ما مجموعه 400 مليون متر مكعب سنويا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
ترامب يعول على مساعدة الصين له في المحادثات مع روسيا
25 أكتوبر, 05:27 GMT
ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، وبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست.
وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.
