ترامب: أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، أن بلاده "تدرس إعفاء ​المجر​ من العقوبات المفروضة على النفط الروسي"، لافتا الى أن "بعض الدول الأوروبية تشتري النفط الروسي... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكر ترامب، للصحفيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، "أتحدث مع الرئيس المجري بخصوص الاجتماع مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​"، موضحًا أن "رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعتقد أننا سنكون قادرين على إنهاء الحرب قريبا".وشدد ترامب على أنه يعتقد أنه سيتمكن من إنهاء الصراع في أوكرانيا"، مضيفاً "أفضل أن يكون الاجتماع مع بوتين في بودابست في حال انعقاده".وأعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن إمدادات الطاقة من روسيا عبر خطي أنابيب "السيل التركي" و"دروجبا" إلى المجر معفاة تماما من العقوبات الأمريكية.وقال أوربان في مؤتمر صحفي: "حصلنا على إعفاء كامل من العقوبات على خطي أنابيب النفط "السيل التركي" و"دروجبا"، ولا توجد عقوبات من شأنها تقييد الإمدادات إلى المجر عبرهما أو زيادة تكلفتها. هذا إعفاء عام ومفتوح".وفي سباق متصل أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن شركة "إم.في.إم" (MVM) المجرية تجري محادثات مع شركة أمريكية بشأن عقد لشراء ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال على مدى خمس سنوات. وقال في مؤتمر صحفي بث على قناة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على يوتيوب: "تجري شركة "إم.في.إم" محادثات مع شركة أمريكية... لإبرام عقد مدته خمس سنوات لتوريد ما يقارب ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أي ما مجموعه 400 مليون متر مكعب سنويا".ووصل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى البيت الأبيض صباح الجمعة، وبدأ محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل القمة الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها في بودابست.وكان رئيس الوزراء المجري قد صرح سابقا بأن الموضوع الرئيسي لمحادثاته مع ترامب سيكون حل النزاع في أوكرانيا، معربا عن أمله في أن يُسهم الحوار في واشنطن في تقريب موعد عقد قمة روسية أمريكية جديدة.

