الكرملين: موسكو تأمل في لقاء بوتين وترامب فور اكتمال الاستعدادات

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول موعد وظروف انعقاد القمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي: "بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتهيئة الظروف المناسبة، نأمل أن تعقد القمة".وأضاف بيسكوف: "يصعب التنبؤ بموعد حدوث هذه الظروف، مع أننا جميعا، بالطبع، مهتمون بقرب حدوثها".ونوّه أوشاكوف إلى وجود العديد من التعليقات والإشارات من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، "بعضها يروق لموسكو وبعضها لا، لكن الأساس في كل ذلك هو قمة ألاسكا".
11:58 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 12:02 GMT 17.11.2025)
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن موسكو تأمل في عقد لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، فور اكتمال الاستعدادات وتهيئة الظروف اللازمة.
وقال بيسكوف
للصحفيين، ردا على سؤال حول موعد وظروف انعقاد القمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي: "بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتهيئة الظروف المناسبة، نأمل أن تعقد القمة".
وأضاف بيسكوف: "يصعب التنبؤ بموعد حدوث هذه الظروف، مع أننا جميعا، بالطبع، مهتمون بقرب حدوثها".
وصرح يوري أوشاكوف
، مساعد الرئيس الروسي، يوم الأحد الفائت، بأن تنظيم القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لن يواجه صعوبات كبيرة، إذا اتفقا على اللقاء.
وتابع أوشاكوف: "نحن (روسيا وأمريكا) نجري محادثات نشطة بشأن التسوية الأوكرانية على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في إنكوريدج (قمة ألاسكا)".
ونوّه أوشاكوف إلى وجود العديد من التعليقات والإشارات من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، "بعضها يروق لموسكو وبعضها لا، لكن الأساس في كل ذلك هو قمة ألاسكا".