عربي
الكرملين: موسكو تأمل في لقاء بوتين وترامب فور اكتمال الاستعدادات
الكرملين: موسكو تأمل في لقاء بوتين وترامب فور اكتمال الاستعدادات
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن موسكو تأمل في عقد لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، فور اكتمال الاستعدادات... 17.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-17T11:58+0000
2025-11-17T12:02+0000
روسيا
اخبار روسيا
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول موعد وظروف انعقاد القمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي: "بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتهيئة الظروف المناسبة، نأمل أن تعقد القمة".وأضاف بيسكوف: "يصعب التنبؤ بموعد حدوث هذه الظروف، مع أننا جميعا، بالطبع، مهتمون بقرب حدوثها".ونوّه أوشاكوف إلى وجود العديد من التعليقات والإشارات من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، "بعضها يروق لموسكو وبعضها لا، لكن الأساس في كل ذلك هو قمة ألاسكا".أوربان: أعتقد أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي قريبافانس: الحوار بين ترامب وبوتين ضروري لتسوية الصراع في أوكرانيا
الكرملين: موسكو تأمل في لقاء بوتين وترامب فور اكتمال الاستعدادات

11:58 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 12:02 GMT 17.11.2025)
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن موسكو تأمل في عقد لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، فور اكتمال الاستعدادات وتهيئة الظروف اللازمة.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول موعد وظروف انعقاد القمة بين الزعيمين الروسي والأمريكي: "بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتهيئة الظروف المناسبة، نأمل أن تعقد القمة".
وأضاف بيسكوف: "يصعب التنبؤ بموعد حدوث هذه الظروف، مع أننا جميعا، بالطبع، مهتمون بقرب حدوثها".
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم الأحد الفائت، بأن تنظيم القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، لن يواجه صعوبات كبيرة، إذا اتفقا على اللقاء.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
ترامب: سنبحث مع أوربان إمكانية لقاء بوتين
7 نوفمبر, 18:57 GMT

وتابع أوشاكوف: "نحن (روسيا وأمريكا) نجري محادثات نشطة بشأن التسوية الأوكرانية على أساس التفاهمات التي تم التوصل إليها في إنكوريدج (قمة ألاسكا)".

ونوّه أوشاكوف إلى وجود العديد من التعليقات والإشارات من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، "بعضها يروق لموسكو وبعضها لا، لكن الأساس في كل ذلك هو قمة ألاسكا".
أوربان: أعتقد أن الصراع في أوكرانيا قد ينتهي قريبا
فانس: الحوار بين ترامب وبوتين ضروري لتسوية الصراع في أوكرانيا
