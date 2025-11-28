الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي أبدت استسحانا كبيرا بفكرة بوتين لإعادة تسليح قواتها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي أبدت استسحانا كبيرا بفكرة بوتين لإعادة تسليح قواتها
الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي أبدت استسحانا كبيرا بفكرة بوتين لإعادة تسليح قواتها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإعادة تسليح قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة روسية... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T09:32+0000
2025-11-28T09:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين: "لقي هذا الاقتراح استحسانا عاما من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وسنناقشه بمزيد من التفصيل الآن".وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الفائت، إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.وتلى ذلك اجتماع قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وقال بوتين خلال الاجتماع: "نقترح إطلاق برنامج واسع النطاق لتزويد القوات المشتركة بأسلحة ومعدات روسية حديثة، حيث أنها أثبتت فعاليتها في العمليات العسكرية الحقيقية".بوتين: روسيا بحاجة إلى الاعتراف بأراضيها الجديدة ليس من أوكرانيا بل من المجتمع الدوليقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي أبدت استسحانا كبيرا بفكرة بوتين لإعادة تسليح قواتها

09:32 GMT 28.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإعادة تسليح قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة روسية حديثة، لاقى استحسانا من الدول الأعضاء في المنظمة.
وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين: "لقي هذا الاقتراح استحسانا عاما من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وسنناقشه بمزيد من التفصيل الآن".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
الكرملين: مناقشة معايير الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا ستجرى في موسكو
08:47 GMT
وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الفائت، إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.
وتلى ذلك اجتماع قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "نقترح إطلاق برنامج واسع النطاق لتزويد القوات المشتركة بأسلحة ومعدات روسية حديثة، حيث أنها أثبتت فعاليتها في العمليات العسكرية الحقيقية".
بوتين: روسيا بحاجة إلى الاعتراف بأراضيها الجديدة ليس من أوكرانيا بل من المجتمع الدولي
قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
