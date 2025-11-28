https://sarabic.ae/20251128/الكرملين-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-أبدت-استسحانا-كبيرا-بفكرة-بوتين-لإعادة-تسليح-قواتها-1107582863.html
الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي أبدت استسحانا كبيرا بفكرة بوتين لإعادة تسليح قواتها
الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي أبدت استسحانا كبيرا بفكرة بوتين لإعادة تسليح قواتها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإعادة تسليح قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة روسية... 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T09:32+0000
2025-11-28T09:32+0000
2025-11-28T09:32+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين: "لقي هذا الاقتراح استحسانا عاما من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وسنناقشه بمزيد من التفصيل الآن".وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الفائت، إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.وتلى ذلك اجتماع قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.وقال بوتين خلال الاجتماع: "نقترح إطلاق برنامج واسع النطاق لتزويد القوات المشتركة بأسلحة ومعدات روسية حديثة، حيث أنها أثبتت فعاليتها في العمليات العسكرية الحقيقية".بوتين: روسيا بحاجة إلى الاعتراف بأراضيها الجديدة ليس من أوكرانيا بل من المجتمع الدوليقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
https://sarabic.ae/20251128/زيلينسكي-لديه-مشكلة-في-شرعيته-وعدم-رغبته-بإجراء-الانتخابات-والالتزام-بالدستور--الكرملين-1107577177.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الكرملين: منظمة معاهدة الأمن الجماعي أبدت استسحانا كبيرا بفكرة بوتين لإعادة تسليح قواتها
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإعادة تسليح قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بأسلحة روسية حديثة، لاقى استحسانا من الدول الأعضاء في المنظمة.
وقال بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين: "لقي هذا الاقتراح استحسانا عاما من الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي
، وسنناقشه بمزيد من التفصيل الآن".
وكان قد وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الفائت، إلى بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف
لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.
وتلى ذلك اجتماع قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وقال بوتين خلال الاجتماع: "نقترح إطلاق برنامج واسع النطاق لتزويد القوات المشتركة بأسلحة ومعدات روسية
حديثة، حيث أنها أثبتت فعاليتها في العمليات العسكرية الحقيقية".