قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تعتمد-البيان-الختامي-1107546045.html
قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
سبوتنيك عربي
أقرّ قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في قمة بيشكيك، خطة لتطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء حتى عام 2030، كما استعرض الرئيس فلاديمير بوتين أولويات... 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T11:04+0000
2025-11-27T11:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107546446_0:61:1281:781_1920x0_80_0_0_ec7d64d159a7de44cc3d0a259a9be1cb.jpg
وطالب المشاركون الولايات المتحدة بدعم مبادرة موسكو المتعلقة بتمديد القيود المفروضة في إطار معاهدة "ستارت الجديدة" لمدة عام إضافي. وشدد القادة على رفضهم تقدم البنية العسكرية لأي تحالفات أخرى باتجاه حدود المنظمة.وأكد البيان الختامي أهمية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وأعربت المنظمة عن دعمها إلى الاتفاق المستقبلي بين أرمينيا وأذربيجان.وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلاً من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان. ومن المقرر أن تتولى روسيا رئاسة المنظمة بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 تحت شعار"الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "موسكو ستواصل تعزيز القدرات الدفاعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مقترحًا إطلاق برنامج لتزويد قوات المنظمة بأسلحة روسية حديثة أثبتت فعاليتها في العمليات القتالية"، مشيرا إلى أن "التركيز سيكون على تعميق التعاون بين مؤسسات صناعة الدفاع داخل المنظمة."وأضاف: "إحدى أولويات رئاسة روسيا هي تعزيز التعاون بين دول المنظمة لضمان الريادة التكنولوجية في المجال العسكري".كما أعلن بوتين أن موسكو ستعزز جهود مكافحة تهريب المخدرات، وتضع استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، وتساهم في الاستفادة من التطورات في الطب العسكري، مع اقتراح اتخاذ تدابير للحماية من تهديدات أمن المعلومات، وتحسين آلية نشر قوات حفظ السلام.من جانبه، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على ضرورة رد المنظمة على تصاعد عسكرة أوروبا، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية تحول اقتصاداتها نحو القطاع العسكري وتزيد إنتاج الأسلحة واستثماراتها في الصناعات الدفاعية".وأضاف: "علينا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن نستجيب لهذه التحولات، ونحن نفعل ذلك".وأكد أن الدول الغربية تنتهج سياسة العزلة والضغط بالعقوبات، وتزوّد القوات الأوكرانية بالأسلحة، وتستعد للحرب، مضيفا: "تتزايد المخاطر العسكرية على طول حدود منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، خاصة الجناح الغربي للمنظمة، حيث يُفترض، كما يُفترض، أن يبقى الوضع معقولا ومستقرا. لكن الوضع أشبه بحصن محاصر، مثل الذي تعيشه بيلاروسيا حالياً.وأشار إلى أنه من بين التحديات التي تواجه منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، الإرهاب السيبراني، والتهديدات لمنشآت الطاقة بما فيها محطات الطاقة الكهرومائية والنووية.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.
https://sarabic.ae/20251127/بوتين-يشارك-في-اجتماع-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-بيشكيك-1107538717.html
https://sarabic.ae/20251127/لوكاشينكو-قادة-الغرب-يغذون-آلة-الحرب-ويضخون-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-لنشرها-لاحقا-حول-العالم-1107539964.html
https://sarabic.ae/20251127/بوتين-يصل-إلى-المقر-الحكومي-إنتيماك-أوردو-في-بيشكيك-لحضور-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1107537397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107546446_79:0:1200:841_1920x0_80_0_0_e7a29840da44e53f6d1761e07c33168e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي

11:04 GMT 27.11.2025
© Photo / odkb-csto.orgمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Photo / odkb-csto.org
تابعنا عبر
أقرّ قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في قمة بيشكيك، خطة لتطوير التعاون العسكري بين الدول الأعضاء حتى عام 2030، كما استعرض الرئيس فلاديمير بوتين أولويات رئاسة روسيا للمنظمة المقررة العام المقبل.
وطالب المشاركون الولايات المتحدة بدعم مبادرة موسكو المتعلقة بتمديد القيود المفروضة في إطار معاهدة "ستارت الجديدة" لمدة عام إضافي. وشدد القادة على رفضهم تقدم البنية العسكرية لأي تحالفات أخرى باتجاه حدود المنظمة.

كما اعتبرت القمة المناورات المشتركة التي أجرتها قوات المنظمة ناجحة، مع الاتفاق على مواصلة العمل لرفع مستوى الجاهزية القتالية.

بوتين يشارك في اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
07:30 GMT
وأكد البيان الختامي أهمية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وأعربت المنظمة عن دعمها إلى الاتفاق المستقبلي بين أرمينيا وأذربيجان.

وتطرقت الوثيقة إلى أهمية الحفاظ على إرث الانتصار في الحرب العالمية الثانية للأجيال المقبلة.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلاً من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان. ومن المقرر أن تتولى روسيا رئاسة المنظمة بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 تحت شعار"الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب".
© Photo / odkb-csto.orgمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي
© Photo / odkb-csto.org
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "موسكو ستواصل تعزيز القدرات الدفاعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مقترحًا إطلاق برنامج لتزويد قوات المنظمة بأسلحة روسية حديثة أثبتت فعاليتها في العمليات القتالية"، مشيرا إلى أن "التركيز سيكون على تعميق التعاون بين مؤسسات صناعة الدفاع داخل المنظمة."
وأشار إلى أن تطوير قوات الطيران وأنظمة الدفاع الجوي يتطلب اهتماما بالغا، مع التخطيط لتنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة للوحدات العسكرية والخدمات الخاصة.
وأضاف: "إحدى أولويات رئاسة روسيا هي تعزيز التعاون بين دول المنظمة لضمان الريادة التكنولوجية في المجال العسكري".
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم
08:53 GMT
كما أعلن بوتين أن موسكو ستعزز جهود مكافحة تهريب المخدرات، وتضع استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، وتساهم في الاستفادة من التطورات في الطب العسكري، مع اقتراح اتخاذ تدابير للحماية من تهديدات أمن المعلومات، وتحسين آلية نشر قوات حفظ السلام.

ودعا الرئيس الروسي إلى عقد منتدى دولي للخبراء العام المقبل بهدف بناء هيكل أمني متكافئ، مشيرًا إلى أن القمة القادمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في موسكو في تاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

من جانبه، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على ضرورة رد المنظمة على تصاعد عسكرة أوروبا، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية تحول اقتصاداتها نحو القطاع العسكري وتزيد إنتاج الأسلحة واستثماراتها في الصناعات الدفاعية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
06:49 GMT
وأضاف: "علينا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن نستجيب لهذه التحولات، ونحن نفعل ذلك".
وأوضح لوكاشينكو أن الولايات المتحدة وروسيا قادرتان على إنهاء المواجهة بين الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق تسوية مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف قد توافق نظرا للوضع المتأزم على خط المواجهة.
وأكد أن الدول الغربية تنتهج سياسة العزلة والضغط بالعقوبات، وتزوّد القوات الأوكرانية بالأسلحة، وتستعد للحرب، مضيفا: "تتزايد المخاطر العسكرية على طول حدود منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، خاصة الجناح الغربي للمنظمة، حيث يُفترض، كما يُفترض، أن يبقى الوضع معقولا ومستقرا. لكن الوضع أشبه بحصن محاصر، مثل الذي تعيشه بيلاروسيا حالياً.
وأشار إلى أنه من بين التحديات التي تواجه منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، الإرهاب السيبراني، والتهديدات لمنشآت الطاقة بما فيها محطات الطاقة الكهرومائية والنووية.
ووصل بوتين، أمس الأربعاء، إلى مقر "ينتيماك أوردو" الرئاسي في العاصمة بيشكيك، وكان في استقباله نظيره القرغيزي صادر جباروف.
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".
ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала