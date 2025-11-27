https://sarabic.ae/20251127/قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تعتمد-البيان-الختامي-1107546045.html

قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي

قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتمد البيان الختامي

وطالب المشاركون الولايات المتحدة بدعم مبادرة موسكو المتعلقة بتمديد القيود المفروضة في إطار معاهدة "ستارت الجديدة" لمدة عام إضافي. وشدد القادة على رفضهم تقدم البنية العسكرية لأي تحالفات أخرى باتجاه حدود المنظمة.وأكد البيان الختامي أهمية بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، وأعربت المنظمة عن دعمها إلى الاتفاق المستقبلي بين أرمينيا وأذربيجان.وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي كلاً من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان. ومن المقرر أن تتولى روسيا رئاسة المنظمة بدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2026 تحت شعار"الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "موسكو ستواصل تعزيز القدرات الدفاعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مقترحًا إطلاق برنامج لتزويد قوات المنظمة بأسلحة روسية حديثة أثبتت فعاليتها في العمليات القتالية"، مشيرا إلى أن "التركيز سيكون على تعميق التعاون بين مؤسسات صناعة الدفاع داخل المنظمة."وأضاف: "إحدى أولويات رئاسة روسيا هي تعزيز التعاون بين دول المنظمة لضمان الريادة التكنولوجية في المجال العسكري".كما أعلن بوتين أن موسكو ستعزز جهود مكافحة تهريب المخدرات، وتضع استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، وتساهم في الاستفادة من التطورات في الطب العسكري، مع اقتراح اتخاذ تدابير للحماية من تهديدات أمن المعلومات، وتحسين آلية نشر قوات حفظ السلام.من جانبه، شدد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على ضرورة رد المنظمة على تصاعد عسكرة أوروبا، مشيرا إلى أن "الدول الأوروبية تحول اقتصاداتها نحو القطاع العسكري وتزيد إنتاج الأسلحة واستثماراتها في الصناعات الدفاعية".وأضاف: "علينا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن نستجيب لهذه التحولات، ونحن نفعل ذلك".وأكد أن الدول الغربية تنتهج سياسة العزلة والضغط بالعقوبات، وتزوّد القوات الأوكرانية بالأسلحة، وتستعد للحرب، مضيفا: "تتزايد المخاطر العسكرية على طول حدود منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، خاصة الجناح الغربي للمنظمة، حيث يُفترض، كما يُفترض، أن يبقى الوضع معقولا ومستقرا. لكن الوضع أشبه بحصن محاصر، مثل الذي تعيشه بيلاروسيا حالياً.وأشار إلى أنه من بين التحديات التي تواجه منظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذكاء الاصطناعي، الطائرات بدون طيار، الإرهاب السيبراني، والتهديدات لمنشآت الطاقة بما فيها محطات الطاقة الكهرومائية والنووية.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.

