https://sarabic.ae/20251127/لوكاشينكو-قادة-الغرب-يغذون-آلة-الحرب-ويضخون-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-لنشرها-لاحقا-حول-العالم-1107539964.html
لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم
لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن القادة في الغرب يعدّون للحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T08:53+0000
2025-11-27T08:53+0000
2025-11-27T08:53+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106472092_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_f98739fba0b53cb241615e2cce717849.jpg
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع لقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك: "كل ما سبق، بالإضافة إلى الخطاب العدواني، يشير إلى أن السياسيين الغربيين يستعدون للحرب بشكل متعمد".وأضاف: "من الواضح للجميع أين توجد هذه الأسلحة اليوم، فهي تنتشر في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن" الدول الغربية تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا".وأضاف الرئيس البيلاروسي: "بما أن النقاط الرئيسية قد تم الاتفاق عليها بالفعل. الآن، كما يقولون، الكرة في ملعب أوكرانيا. وأعتقد أنه بالنظر إلى الأحداث الجارية على الجبهة، ستقبل أوكرانيا معاهدة السلام هذه. وإلا، فستخسر البلاد بأكملها".وقال لوكاشينكو: "ردود فعل جميع أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما فيها نحن أيضا في بيلاروسيا، ندعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا للرد على مقترح السلام الأمريكي ومعاهدة السلام في أوكرانيا".وأكد الرئيس البيلاروسي أنه "بإمكان كلّ من الولايات المتحدة وروسيا وقف هذه العملية بالتوصل إلى اتفاق مع الأوكرانيين بشأن معاهدة سلام".
https://sarabic.ae/20250926/بدء-المحادثات-بين-بوتين-ولوكاشينكو-في-الكرملين--عاجل-1105288102.html
https://sarabic.ae/20250819/بيلاروسيا-تؤكد-استعدادها-لتنظيم-محادثات-بين-بوتين-وزيلينسكي-1103935241.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106472092_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f057759e6f786a9710faec846fb64271.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين
أخبار بيلاروسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين
لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن القادة في الغرب يعدّون للحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم.
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع لقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك: "كل ما سبق، بالإضافة إلى الخطاب العدواني، يشير إلى أن السياسيين الغربيين يستعدون للحرب بشكل متعمد".
وأضاف لوكاشينكو: "لسنا نحن، متوجهًا بالحديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من يستعد للحرب، ولكن، بناءً على جميع الحقائق، هم من يستعدون لها"، بحسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية.
وأضاف: "من الواضح للجميع أين توجد هذه الأسلحة اليوم، فهي تنتشر في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن" الدول الغربية تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا".
وأردف لوكاشينكو: "أؤكد مجددًا، نحن ندعم جهود روسيا للتوصل إلى معاهدة سلام مع أوكرانيا. قلت أمس: إذا تصرف الأمريكيون كدبلوماسيين وقانونيين بشكل حقيقي، فسيتم الاتفاق على هذه المعاهدة".
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "بما أن النقاط الرئيسية قد تم الاتفاق عليها بالفعل. الآن، كما يقولون، الكرة في ملعب أوكرانيا. وأعتقد أنه بالنظر إلى الأحداث الجارية على الجبهة، ستقبل أوكرانيا معاهدة السلام
هذه. وإلا، فستخسر البلاد بأكملها".
وقال لوكاشينكو: "ردود فعل جميع أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما فيها نحن أيضا في بيلاروسيا، ندعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا للرد على مقترح السلام الأمريكي ومعاهدة السلام في أوكرانيا
".
وتابع: "لتحقيق تسوية في أوكرانيا، يجب على بعض القوى في أوروبا التخلي عن المواجهة، لكنني لا أفهم كيف يمكنهم التخلي عنها وهم ينفقون هذه المبالغ الطائلة على الأسلحة وإعادة التسلح. لقد بدأت العملية بالفعل".
وأكد الرئيس البيلاروسي أنه "بإمكان كلّ من الولايات المتحدة وروسيا وقف هذه العملية بالتوصل إلى اتفاق مع الأوكرانيين بشأن معاهدة سلام".