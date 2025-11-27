عربي
القوات الروسية تحرر بلدة فاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم
لوكاشينكو: قادة الغرب يغذون آلة الحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن القادة في الغرب يعدّون للحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم.
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع لقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك: "كل ما سبق، بالإضافة إلى الخطاب العدواني، يشير إلى أن السياسيين الغربيين يستعدون للحرب بشكل متعمد".وأضاف: "من الواضح للجميع أين توجد هذه الأسلحة اليوم، فهي تنتشر في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن" الدول الغربية تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا".وأضاف الرئيس البيلاروسي: "بما أن النقاط الرئيسية قد تم الاتفاق عليها بالفعل. الآن، كما يقولون، الكرة في ملعب أوكرانيا. وأعتقد أنه بالنظر إلى الأحداث الجارية على الجبهة، ستقبل أوكرانيا معاهدة السلام هذه. وإلا، فستخسر البلاد بأكملها".وقال لوكاشينكو: "ردود فعل جميع أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما فيها نحن أيضا في بيلاروسيا، ندعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا للرد على مقترح السلام الأمريكي ومعاهدة السلام في أوكرانيا".وأكد الرئيس البيلاروسي أنه "بإمكان كلّ من الولايات المتحدة وروسيا وقف هذه العملية بالتوصل إلى اتفاق مع الأوكرانيين بشأن معاهدة سلام".
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن القادة في الغرب يعدّون للحرب ويضخون الأسلحة إلى أوكرانيا لنشرها لاحقا حول العالم.
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع لقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك: "كل ما سبق، بالإضافة إلى الخطاب العدواني، يشير إلى أن السياسيين الغربيين يستعدون للحرب بشكل متعمد".
وأضاف لوكاشينكو: "لسنا نحن، متوجهًا بالحديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من يستعد للحرب، ولكن، بناءً على جميع الحقائق، هم من يستعدون لها"، بحسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية.
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
بوتين: بيلاروسيا أصبحت شريكا جديا لروسيا في مجال الطاقة النووية
26 سبتمبر, 09:16 GMT
وأضاف: "من الواضح للجميع أين توجد هذه الأسلحة اليوم، فهي تنتشر في جميع أنحاء العالم"، مؤكدا أن" الدول الغربية تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأردف لوكاشينكو: "أؤكد مجددًا، نحن ندعم جهود روسيا للتوصل إلى معاهدة سلام مع أوكرانيا. قلت أمس: إذا تصرف الأمريكيون كدبلوماسيين وقانونيين بشكل حقيقي، فسيتم الاتفاق على هذه المعاهدة".

وأضاف الرئيس البيلاروسي: "بما أن النقاط الرئيسية قد تم الاتفاق عليها بالفعل. الآن، كما يقولون، الكرة في ملعب أوكرانيا. وأعتقد أنه بالنظر إلى الأحداث الجارية على الجبهة، ستقبل أوكرانيا معاهدة السلام هذه. وإلا، فستخسر البلاد بأكملها".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
19 أغسطس, 20:07 GMT
وقال لوكاشينكو: "ردود فعل جميع أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما فيها نحن أيضا في بيلاروسيا، ندعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا للرد على مقترح السلام الأمريكي ومعاهدة السلام في أوكرانيا".
وتابع: "لتحقيق تسوية في أوكرانيا، يجب على بعض القوى في أوروبا التخلي عن المواجهة، لكنني لا أفهم كيف يمكنهم التخلي عنها وهم ينفقون هذه المبالغ الطائلة على الأسلحة وإعادة التسلح. لقد بدأت العملية بالفعل".
وأكد الرئيس البيلاروسي أنه "بإمكان كلّ من الولايات المتحدة وروسيا وقف هذه العملية بالتوصل إلى اتفاق مع الأوكرانيين بشأن معاهدة سلام".
