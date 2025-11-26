عربي
بوتين: روسيا المستثمر الرئيسي في الاقتصاد البيلاروسي
بوتين: روسيا المستثمر الرئيسي في الاقتصاد البيلاروسي
بوتين: روسيا المستثمر الرئيسي في الاقتصاد البيلاروسي
بوتين: روسيا المستثمر الرئيسي في الاقتصاد البيلاروسي

11:44 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 12:44 GMT 26.11.2025)
يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، محادثات مشتركة في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيطلع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على التقدم المحرز في حل النزاع في أوكرانيا بالطرق الدبلوماسية.
وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس بيلاروسيا: "سيكون من دواعي سروري أن أبلغكم بما يحدث في اتجاه تحقيق نتائج مقبولة، النتائج التي نسعى إليها بالوسائل السلمية في الاتجاه الأوكراني".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى قيرغيزستان في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس القرغيزي صدر جباروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو
أمس, 13:50 GMT
وأشاد بوتين بمساهمة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في عملية التفاوض بشأن أوكرانيا، قائلا: "أعلم أنك دائمًا على دراية بهذا الأمر"عملية التفاوض بشأن أوكرانيا" تهمك دائمًا أيضًا، وأنت أيضًا من أولئك الذين يسعون جاهدين لإنهاء هذا الصراع. نتذكر إسهامك في حل هذا الصراع".
وأشار الرئيس بوتين إلى الديناميكية الإيجابية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وبيلاروسيا.
وأضاف بوتين: "على الرغم من أننا حققنا في السنوات السابقة رقمًا جيدًا، أكثر من 50 مليار دولار أمريكي. حجم التبادل التجاري بيننا، فإن روسيا هي المستثمر الرئيسي في الاقتصاد البيلاروسي. لدينا زخم جيد هنا، وبشكل عام، في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، نسير على ما يرام. الاتجاهات إيجابية للغاية".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
لوكاشينكو: ما دامت بيلاروسيا وروسيا تبنيان مستقبلا مشتركا فلا يمكن كسرهما
15 سبتمبر, 08:19 GMT
بدوره، اقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، استئناف المفاوضات في مينسك لحل النزاع الأوكراني.

وقال لوكاشينكو، بحسب وكالة أنباء "بلتا": "إذا كنتم ترغبون في العودة إلى مينسك مرة أخرى، فنحن مستعدون دائما".

وأكد أنه "إذا تصرفت الولايات المتحدة بحذر فيما يتعلق بمطالب التسوية في أوكرانيا، فإن كل شيء سيكون على ما يرام".
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى بيشكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
موسكو وبيشكيك تصدران بيانا مشتركا حول تعميق التحالف والشراكة الاستراتيجية
11:21 GMT
وتابع الرئيس البيلاروسي: "أولاً، أشكركم على تخصيص الوقت للوفاء بوعدكم... لاتخاذ قرارات لاحقة، نحتاج إلى التشاور بشأن بعض القضايا. مع أن عددها لا يتناقص، بل يزداد خطورة. لذلك، أنا مستعد لمناقشة بعض القضايا الملحة بالنسبة لنا".

ووصل بوتين، اليوم الأربعاء، إلى مجمع "ينتيماك أوردو" الرئاسي في العاصمة بيشكيك، وكان في استقباله نظيره القرغيزي صادر جباروف.

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
باحث في الشأن الروسي: الأزمة الأوكرانية جعلت العلاقة بين روسيا وبيلاروسيا تأخذ بعدا أمنيا أكبر
29 أبريل, 14:04 GMT

وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".

ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.
