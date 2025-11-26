عربي
بوتين: روسيا المستثمر الرئيسي في الاقتصاد البيلاروسي
موسكو وبيشكيك تصدران بيانا مشتركا حول تعميق التحالف والشراكة الاستراتيجية
موسكو وبيشكيك تصدران بيانا مشتركا حول تعميق التحالف والشراكة الاستراتيجية
موسكو وبيشكيك تصدران بيانا مشتركا حول تعميق التحالف والشراكة الاستراتيجية

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره القرغيزي صدر جباروف، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا بشأن "تعميق التحالف والشراكة الاستراتيجية في عالم سريع التغير".
وجاء في البيان المشترك للرئيسين، نشره الموقع الإلكتروني للكرملين: "يتفق الطرفان على أن الحقائق الجيوسياسية الحديثة تسلّط الضوء على الحاجة إلى تشكيل بنية مستدامة للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا، والتي تضمن استقرار الوضع العسكري والسياسي على المدى الطويل في القارة والتنمية المستدامة لجميع الدول في المنطقة، دون استثناء".
وتابع البيان: "في إطار الدعوة إلى الالتزام الصارم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المؤرخة، في 1 يوليو (تموز) 1968، والترويج الشامل والمتوازن لجميع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها فيها، يُعرب الطرفان عن استعدادهما لتنسيق الجهود لضمان استمرار المعاهدة ودعم الآليات المتعلقة بتنفيذها".
وفي وقت سابق، ذكر الكرملين أن "الوثيقة السياسية تحدد أهدافًا جديدة وطموحة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على المدى الطويل".
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع نظيره القيرغيزي في بيشكيك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
بوتين: 97 % من التسويات المالية بين روسيا وقرغيزستان تتم بالعملات الوطنية
06:57 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره القيرغيزي صدر جباروف، محادثات مشتركة في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.
وقال بوتين خلال لقائه نظيره القيرغيزي صدر جباروف: "العلاقات بين روسيا وقيرغيزستان تتطور بنجاح، بروح معاهدة الصداقة والتعاون"، مشيرًا إلى أنه "على اتصال دائم مع جباروف".
وأوضح الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وقيرغيزستان، ارتفع إلى مستويات قياسية العام الماضي، كما أن 97 % من التسويات المالية بين روسيا وقرغيزستان تتم بالعملات الوطنية، مؤكدًا أن روسيا أحد أهم شركاء التجارة الخارجية لقيرغيزستان.
وبيّن الرئيس بوتين أن "الاستثمارات الروسية في قيرغيزستان تتزايد، وقد وصلت بالفعل إلى ملياري دولار".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "روسيا وقيرغيزستان، تريان إمكانات كبيرة لتطوير التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية"، مشيرًا إلى أن "روسيا وقيرغيزستان تتخذان مواقف متفق عليها في المنظمات الدولية".
بوتين: 97 % من التسويات المالية بين روسيا وقرغيزستان تتم بالعملات الوطنية
بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو
