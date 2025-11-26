https://sarabic.ae/20251126/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-نظيره-القيرغيزي-في-بيشكيك-1107500541.html
بوتين يجري محادثات مع نظيره القيرغيزي في بيشكيك
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره القيرغيزي صدر جباروف، اليوم الأربعاء، محادثات مشتركة في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.
ووصل الرئيس الروسي، أمس الثلاثاء، إلى قيرغستان في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام.ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.
06:57 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 07:06 GMT 26.11.2025)
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره القيرغيزي صدر جباروف، اليوم الأربعاء، محادثات مشتركة في بيشكيك عاصمة قرغيزستان.
ووصل الرئيس الروسي، أمس الثلاثاء، إلى قيرغستان في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.