https://sarabic.ae/20241016/رئيس-قرغيزستان-بلادنا-لا-يمكنها-رفض-التعاون-مع-روسيا-رغم-طلبات-الدول-الغربية-1093802797.html
رئيس قرغيزستان: بلادنا لا يمكنها رفض التعاون مع روسيا رغم طلبات الدول الغربية
رئيس قرغيزستان: بلادنا لا يمكنها رفض التعاون مع روسيا رغم طلبات الدول الغربية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمهورية قرغيزستان سادير جاباروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا يمكنها رفض التعاون مع روسيا الاتحادية، رغم طلبات الدول الغربية. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T05:29+0000
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وقال جاباروف، في مقابلة مع وكالة "كابار" الحكومية القرغيزية: "منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تواصل الدول الغربية إدانة روسيا. بالطبع، هناك دول غربية تطلب منا عدم التعاون مع روسيا، لكنني أجيبها دائمًا بصراحة وصدق، بأنه لا يمكننا رفض التعاون مع روسيا".وبحسب جاباروف، فإن قرغيزستان تشتري النفط والغاز والقمح والمنتجات الغذائية من روسيا الاتحادية، وتمر العديد من الطرق والسكك الحديدية من الجمهورية عبر روسيا، ويوجد أيضًا نحو مليون مهاجر من العمال القرغيزيين على الأراضي الروسية.وتابع جاباروف: "يصل حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 6 مليارات دولار سنويا، عندما تحتاجون إليه، تتعاونون بهدوء مع روسيا. لكن تقولون لنا لا تتعاونوا، هذا مطلب غير عادل، هذا ما أجيب عليه مباشرة"وأردف قائلا: "منذ وصولي إلى السلطة قبل أربع سنوات، كنا ننتهج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات. نحن نتعاون على قدم المساواة مع مختلف دول العالم في المصالح المشتركة. وعلاوة على ذلك، قمنا في الآونة الأخيرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي. كما أننا نتعاون مع بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى".وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان، أن الأجهزة الأمنية في البلاد أفشلت محاولة للاستيلاء على السلطة بالعنف.وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف الاستيلاء العنيف على السلطة لاحقا".روسيا منفتحة لمناقشة معالم النظام العالمي الجديد مع جميع الشركاء على الساحة الدوليةبوتين: رابطة الدول المستقلة تدعو إلى إنشاء نظام عالمي عادل مع دور مركزي للأمم المتحدة
https://sarabic.ae/20240705/إفشال-محاولة-للاستيلاء-على-السلطة-في-قرغيزستان-1090500360.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, قيرغيزستان, قيرغيزستان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, قيرغيزستان, قيرغيزستان
رئيس قرغيزستان: بلادنا لا يمكنها رفض التعاون مع روسيا رغم طلبات الدول الغربية
أكد رئيس جمهورية قرغيزستان سادير جاباروف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا يمكنها رفض التعاون مع روسيا الاتحادية، رغم طلبات الدول الغربية.
وقال جاباروف، في مقابلة مع وكالة "كابار" الحكومية القرغيزية: "منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تواصل الدول الغربية إدانة روسيا. بالطبع، هناك دول غربية تطلب منا عدم التعاون مع روسيا، لكنني أجيبها دائمًا بصراحة وصدق، بأنه لا يمكننا رفض التعاون مع روسيا".
وبحسب جاباروف، فإن قرغيزستان تشتري النفط والغاز والقمح والمنتجات الغذائية من روسيا الاتحادية، وتمر العديد من الطرق والسكك الحديدية من الجمهورية عبر روسيا، ويوجد أيضًا نحو مليون مهاجر من العمال القرغيزيين على الأراضي الروسية.
وأضاف: "كيف لا يمكننا أن نتعاون مع روسيا؟ علاوة على ذلك، أنتم أنفسكم، بعض دول الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات، تواصلون العمل مع روسيا".
وتابع جاباروف: "يصل حجم التبادل التجاري مع روسيا إلى 6 مليارات دولار سنويا، عندما تحتاجون إليه، تتعاونون بهدوء مع روسيا.
لكن تقولون لنا لا تتعاونوا، هذا مطلب غير عادل، هذا ما أجيب عليه مباشرة"
وأردف قائلا: "منذ وصولي إلى السلطة قبل أربع سنوات، كنا ننتهج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات. نحن نتعاون على قدم المساواة مع مختلف دول العالم في المصالح المشتركة. وعلاوة على ذلك، قمنا في الآونة الأخيرة بتوقيع اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي.
كما أننا نتعاون مع بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الأمن القومي في قرغيزستان،
أن الأجهزة الأمنية في البلاد أفشلت محاولة للاستيلاء على السلطة بالعنف.
وقال متحدث باسم اللجنة لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم اعتقال الأشخاص الذين خططوا لتنظيم أعمال شغب جماعية وأحداث عصيان بهدف الاستيلاء العنيف على السلطة لاحقا".