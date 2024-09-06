https://sarabic.ae/20240906/قرغيزستان-ترفع-حركة-طالبان-من-قائمة-المنظمات-المحظورة-1092460041.html
قرغيزستان ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة
قرغيزستان ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة
سبوتنيك عربي
صرح المكتب الصحفي لوزارة الخارجية القرغيزية، اليوم الجمعة، بأن قرغيزستان قامت رسميًا بإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T14:41+0000
2024-09-06T14:41+0000
2024-09-06T14:41+0000
العالم
حركة طالبان
أخبار قرغيزستان
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "تؤكد وزارة خارجية جمهورية قرغيزستان أنه بعد دراسة متأنية وتقييم شامل من قبل السلطات الحكومية المختصة في البلاد، تقرر استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة على أراضي جمهورية قرغيزستان".واستولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بينما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية آخر جنودها من البلاد في 30 أغسطس.
https://sarabic.ae/20240705/إفشال-محاولة-للاستيلاء-على-السلطة-في-قرغيزستان-1090500360.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, حركة طالبان, أخبار قرغيزستان
العالم, حركة طالبان, أخبار قرغيزستان
قرغيزستان ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة
صرح المكتب الصحفي لوزارة الخارجية القرغيزية، اليوم الجمعة، بأن قرغيزستان قامت رسميًا بإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "تؤكد وزارة خارجية جمهورية قرغيزستان أنه بعد دراسة متأنية وتقييم شامل من قبل السلطات الحكومية المختصة في البلاد، تقرر استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة على أراضي جمهورية قرغيزستان".
ويشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الحوار.
وشددت وزارة الخارجية على أن "قرغيزستان تظل ملتزمة بدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى ضمان بيئة مستقرة وسلمية في أفغانستان والمنطقة ككل".
واستولت حركة طالبان
على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بينما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية آخر جنودها من البلاد في 30 أغسطس.