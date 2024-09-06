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قرغيزستان ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة
قرغيزستان ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة
سبوتنيك عربي
صرح المكتب الصحفي لوزارة الخارجية القرغيزية، اليوم الجمعة، بأن قرغيزستان قامت رسميًا بإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة. 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T14:41+0000
2024-09-06T14:41+0000
العالم
حركة طالبان
أخبار قرغيزستان
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "تؤكد وزارة خارجية جمهورية قرغيزستان أنه بعد دراسة متأنية وتقييم شامل من قبل السلطات الحكومية المختصة في البلاد، تقرر استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة على أراضي جمهورية قرغيزستان".واستولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بينما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية آخر جنودها من البلاد في 30 أغسطس.
https://sarabic.ae/20240705/إفشال-محاولة-للاستيلاء-على-السلطة-في-قرغيزستان-1090500360.html
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العالم, حركة طالبان, أخبار قرغيزستان
العالم, حركة طالبان, أخبار قرغيزستان

قرغيزستان ترفع حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة

14:41 GMT 06.09.2024
© AFP 2023 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© AFP 2023 / Mohd Rasfan
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صرح المكتب الصحفي لوزارة الخارجية القرغيزية، اليوم الجمعة، بأن قرغيزستان قامت رسميًا بإزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "تؤكد وزارة خارجية جمهورية قرغيزستان أنه بعد دراسة متأنية وتقييم شامل من قبل السلطات الحكومية المختصة في البلاد، تقرر استبعاد حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة على أراضي جمهورية قرغيزستان".
ويشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الحوار.
جيش قرغيزستان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
إفشال محاولة للاستيلاء على السلطة في قرغيزستان
5 يوليو, 09:01 GMT

وشددت وزارة الخارجية على أن "قرغيزستان تظل ملتزمة بدعم جهود المجتمع الدولي الرامية إلى ضمان بيئة مستقرة وسلمية في أفغانستان والمنطقة ككل".

واستولت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بينما سحبت الولايات المتحدة الأمريكية آخر جنودها من البلاد في 30 أغسطس.
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