بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل إلى قرغيزستان في زيارة تستغرق 3 أيام. 25.11.2025, سبوتنيك عربي

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وستستمر لمدة يومين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (اليوم الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية، إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صدير جاباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".وأضاف: "عند وصول الرئيس بوتين إلى بيشكيك، سيستقبله عند سلم الطائرة رئيس قرغيزستان جاباروف، وسيتوجهان معا لوضع إكليل الزهور عند الشعلة الأبدية في ساحة النصر. بعد ذلك، سيتحدث الرئيسان في جو غير رسمي في مقر ألا-آرتشا. ستكون هذه محادثة غير رسمية بين الرئيسين بشكل مباشر، وجهاً لوجه".وأضاف: "سيقام يوم الأربعاء 26 نوفمبر، حفل استقبال رسمي في قصر الوحدة (في بشكيك). وعقب ذلك، ستعقد محادثات روسية-قرغيزية في القصر، حيث من المقرر مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية. سيتبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية".

