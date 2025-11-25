بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251125/بوتين-يصل-إلى-قرغيزستان-في-زيارة-رسمية-فيديو-1107478740.html
بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو
بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل إلى قرغيزستان في زيارة تستغرق 3 أيام. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T13:50+0000
2025-11-25T14:09+0000
روسيا
أخبار قرغيزستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107478907_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_29a3770ff1ced6afdc7109da9b490ab4.jpg
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وستستمر لمدة يومين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (اليوم الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية، إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صدير جاباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".وأضاف: "عند وصول الرئيس بوتين إلى بيشكيك، سيستقبله عند سلم الطائرة رئيس قرغيزستان جاباروف، وسيتوجهان معا لوضع إكليل الزهور عند الشعلة الأبدية في ساحة النصر. بعد ذلك، سيتحدث الرئيسان في جو غير رسمي في مقر ألا-آرتشا. ستكون هذه محادثة غير رسمية بين الرئيسين بشكل مباشر، وجهاً لوجه".وأضاف: "سيقام يوم الأربعاء 26 نوفمبر، حفل استقبال رسمي في قصر الوحدة (في بشكيك). وعقب ذلك، ستعقد محادثات روسية-قرغيزية في القصر، حيث من المقرر مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية. سيتبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية".
https://sarabic.ae/20250702/بوتين-روسيا-تعد-أحد-الشركاء-الرئيسيين-لقرغيزستان-1102278082.html
أخبار قرغيزستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107478907_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb846f83e1b8d1bc7d9a533f95992011.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار قرغيزستان
روسيا, أخبار قرغيزستان

بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو

13:50 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 14:09 GMT 25.11.2025)
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى قيرغيزستان في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس القرغيزي صدر جباروف
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى قيرغيزستان في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس القرغيزي صدر جباروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصل إلى قرغيزستان في زيارة تستغرق 3 أيام.
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، يوم أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وستستمر لمدة يومين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (اليوم الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية، إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صدير جاباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2025
بوتين: روسيا تعد أحد الشركاء الرئيسيين لقرغيزستان
2 يوليو, 12:39 GMT
وأضاف: "عند وصول الرئيس بوتين إلى بيشكيك، سيستقبله عند سلم الطائرة رئيس قرغيزستان جاباروف، وسيتوجهان معا لوضع إكليل الزهور عند الشعلة الأبدية في ساحة النصر. بعد ذلك، سيتحدث الرئيسان في جو غير رسمي في مقر ألا-آرتشا. ستكون هذه محادثة غير رسمية بين الرئيسين بشكل مباشر، وجهاً لوجه".
وأضاف: "سيقام يوم الأربعاء 26 نوفمبر، حفل استقبال رسمي في قصر الوحدة (في بشكيك). وعقب ذلك، ستعقد محادثات روسية-قرغيزية في القصر، حيث من المقرر مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية. سيتبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала