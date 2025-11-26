https://sarabic.ae/20251126/الكرملين-التصريحات-حول-اقتراب-تحقيق-السلام-في-أوكرانيا----سابقة-لأوانها-1107507048.html
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التصريحات الصادرة هنا وهناك حول قرب تحقيق السلام في أوكرانيا "سابقة لأوانها". 26.11.2025, سبوتنيك عربي
الكرملين
موسكو
العالم
روسيا
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في أوكرانيا يقترب من الحل واتفاق السلام: "من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق سلام".وأضاف بيسكوف في تصريحات بخصوص الخطة الأمريكية المقترحة حول التسوية في أوكرانيا، أنه توجد اتصالات مع الولايات المتحدة والحديث حاليا يدور حول زيارة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إلى موسكو.وكشف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن ممثلين عن الأجهزة الأمنية الروسية المختصة بالملف الأوكراني شاركوا في محادثات ثلاثية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي.وبيّن مساعد الرئيس الروسي أن "هناك عددا من النقاط في الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، التي تسلمتها روسيا عبر قنوات غير رسمية، تتطلب تحليلًا جديًا، كما أن بعض جوانب الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن النظر إليها بإيجابية، لكن العديد منها يتطلب بحثًا".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيا
الكرملين: التصريحات حول اقتراب "تحقيق السلام" في أوكرانيا سابقة لأوانها
10:15 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 10:38 GMT 26.11.2025)
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الوضع في أوكرانيا يقترب من الحل واتفاق السلام: "من السابق لأوانه الحديث عن اتفاق سلام".
وأضاف بيسكوف في تصريحات بخصوص الخطة الأمريكية المقترحة حول التسوية في أوكرانيا، أنه توجد اتصالات مع الولايات المتحدة والحديث حاليا يدور حول زيارة مبعوث ترامب ستيف ويتكوف إلى موسكو.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن الكثير في دول مختلقة بما فيها الولايات المتحدة يحاولون عرقلة مسار التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.
وكشف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن ممثلين عن الأجهزة الأمنية الروسية المختصة بالملف الأوكراني شاركوا في محادثات ثلاثية جمعت روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي.
وبيّن مساعد الرئيس الروسي أن "هناك عددا من النقاط في الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، التي تسلمتها روسيا عبر قنوات غير رسمية، تتطلب تحليلًا جديًا، كما أن بعض جوانب الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا
يمكن النظر إليها بإيجابية، لكن العديد منها يتطلب بحثًا".
وأعلن أوشاكوف أن "عددا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية
عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".
وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات
وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية
" بروسيا في ساحة المعركة.
ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية
حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.