الخارجية الروسية: الإعلام والسياسيون الأوروبيون يحاولون تعطيل التسوية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: الإعلام والسياسيون الأوروبيون يحاولون تعطيل التسوية في أوكرانيا
05:58 GMT 26.11.2025
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، تعليقًا على التقارير الإعلامية الأخيرة حول الخطة الأمريكية لتسوية الأزومة الأوكرانية وتصريحات السياسيين الأوروبيين: "الأمر لا يتعلق بتسجيل نقاط، ولا يتعلق بتعزيز موقف من خلال إشراك الجماهير، الأمر يتعلق، أولًا، بتعطيل التسوية السياسية والدبلوماسية، وثانيًا، بالتلاعب بالوضع لتحقيق مآرب شخصية. لكن التلاعب بالوضع، بناء على النقطة الأولى، يهدف إلى تعطيل أي إمكانية للتسوية السياسية والدبلوماسية".وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
الخارجية الروسية: الإعلام والسياسيون الأوروبيون يحاولون تعطيل التسوية في أوكرانيا
05:58 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 05:59 GMT 26.11.2025)
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن وسائل الإعلام والسياسيين الأوروبيين لا يكتفون بـ"التظاهر السياسي والدبلوماسي"، بل يسعون إلى إفشال تسوية النزاع الأوكراني والتلاعب بالوضع.
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، تعليقًا على التقارير الإعلامية الأخيرة حول الخطة الأمريكية لتسوية الأزومة الأوكرانية وتصريحات السياسيين الأوروبيين: "الأمر لا يتعلق بتسجيل نقاط، ولا يتعلق بتعزيز موقف من خلال إشراك الجماهير، الأمر يتعلق، أولًا، بتعطيل التسوية السياسية والدبلوماسية، وثانيًا، بالتلاعب بالوضع لتحقيق مآرب شخصية. لكن التلاعب بالوضع، بناء على النقطة الأولى، يهدف إلى تعطيل أي إمكانية للتسوية السياسية والدبلوماسية".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، "إذ لا يزال العمل جاريا عليها"، على حد قولها.
وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات
وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية
" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.