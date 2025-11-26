https://sarabic.ae/20251126/زاخاروفا-الإعلام-والسياسيون-الأوروبيون-يحاولون-تعطيل-التسوية-في-أوكرانيا-1107498448.html

الخارجية الروسية: الإعلام والسياسيون الأوروبيون يحاولون تعطيل التسوية في أوكرانيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن وسائل الإعلام والسياسيين الأوروبيين لا يكتفون بـ"التظاهر السياسي والدبلوماسي"، بل يسعون إلى إفشال... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، تعليقًا على التقارير الإعلامية الأخيرة حول الخطة الأمريكية لتسوية الأزومة الأوكرانية وتصريحات السياسيين الأوروبيين: "الأمر لا يتعلق بتسجيل نقاط، ولا يتعلق بتعزيز موقف من خلال إشراك الجماهير، الأمر يتعلق، أولًا، بتعطيل التسوية السياسية والدبلوماسية، وثانيًا، بالتلاعب بالوضع لتحقيق مآرب شخصية. لكن التلاعب بالوضع، بناء على النقطة الأولى، يهدف إلى تعطيل أي إمكانية للتسوية السياسية والدبلوماسية".وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

https://sarabic.ae/20251125/نائب-في-مجلس-الدوما-الاتحاد-الأوروبي-لا-يستطيع-التأثير-على-الخطة-الخاصة-بأوكرانيا-1107459461.html

