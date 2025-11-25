https://sarabic.ae/20251125/نائب-في-مجلس-الدوما-الاتحاد-الأوروبي-لا-يستطيع-التأثير-على-الخطة-الخاصة-بأوكرانيا-1107459461.html

برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على الخطة الخاصة بأوكرانيا

برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على الخطة الخاصة بأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، لأنه لم يُبدِ اهتمامًا بالسلام قط،... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T04:18+0000

2025-11-25T04:18+0000

2025-11-25T04:22+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

خطة ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b063b2b9267314ef607d0414da24b109.jpg

وقال أدالبي شخاغوشيف في تصريح صحفي: " إن تصميم خطة سلام لا يهم إلا من لديهم مصلحة في هذا السلام. الأوروبيون ليسوا مستعدين لأن يكونوا واضعي خطة جديدة أو ضامنين لها. لقد دُمّرت مصداقيتهم كضامنين مع اتفاقيات مينسك. لم يسعَ المسؤولون الأوروبيون قط إلى السلام، بل عملوا جاهدين وبشكل منهجي وبلا رحمة على تقويضه، على أكمل وجه".وأشار شخاغوشيف، إلى أن "الطريق المباشر للسلام الطويل الأمد هو موسكو والكرملين وبوتين".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

https://sarabic.ae/20251124/البيت-الأبيض-بعض-منتقدي-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-قد-يجنون-مكاسب-من-بقاء-الصراع-1107456923.html

https://sarabic.ae/20251124/سيارتو-بعض-قادة-أوروبا-الغربية-يحاولون-إفشال-خطة-ترامب-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1107443039.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, خطة ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي