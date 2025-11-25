https://sarabic.ae/20251125/نائب-في-مجلس-الدوما-الاتحاد-الأوروبي-لا-يستطيع-التأثير-على-الخطة-الخاصة-بأوكرانيا-1107459461.html
برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على الخطة الخاصة بأوكرانيا
صرّح عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، لأنه لم يُبدِ اهتمامًا بالسلام قط،...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b063b2b9267314ef607d0414da24b109.jpg
وقال أدالبي شخاغوشيف في تصريح صحفي: " إن تصميم خطة سلام لا يهم إلا من لديهم مصلحة في هذا السلام. الأوروبيون ليسوا مستعدين لأن يكونوا واضعي خطة جديدة أو ضامنين لها. لقد دُمّرت مصداقيتهم كضامنين مع اتفاقيات مينسك. لم يسعَ المسؤولون الأوروبيون قط إلى السلام، بل عملوا جاهدين وبشكل منهجي وبلا رحمة على تقويضه، على أكمل وجه".وأشار شخاغوشيف، إلى أن "الطريق المباشر للسلام الطويل الأمد هو موسكو والكرملين وبوتين".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
04:18 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 04:22 GMT 25.11.2025)
صرّح عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، لأنه لم يُبدِ اهتمامًا بالسلام قط، ويعرقل المفاوضات باستمرار.
وقال أدالبي شخاغوشيف في تصريح صحفي: " إن تصميم خطة سلام لا يهم إلا من لديهم مصلحة في هذا السلام. الأوروبيون ليسوا مستعدين لأن يكونوا واضعي خطة جديدة أو ضامنين لها. لقد دُمّرت مصداقيتهم كضامنين مع اتفاقيات مينسك. لم يسعَ المسؤولون الأوروبيون قط إلى السلام، بل عملوا جاهدين وبشكل منهجي وبلا رحمة على تقويضه، على أكمل وجه".
ويرى النائب أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على حق عندما يقارن بين حلول الشرق الأوسط وأوكرانيا، إذ لا تستطيع إسرائيل ولا أوكرانيا تحقيق أهدافهما من دون الدعم الأميركي.
وأشار شخاغوشيف، إلى أن "الطريق المباشر للسلام الطويل الأمد
هو موسكو والكرملين وبوتين".
وأكد البرلماني أن الواقع السياسي والعسكري اليوم هو أن الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن ينجح وبالتالي سيكون خطوة غير مقبولة من ترامب.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية
، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات
وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية
" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.