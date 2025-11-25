برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على الخطة الخاصة بأوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
ناصر قنديل: لو لم يكن "حزب الله" يحرز تقدما في بناء قدراته لما كانت ثمة حاجة لعمليات عسكرية ضده
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على الخطة الخاصة بأوكرانيا
برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على الخطة الخاصة بأوكرانيا
برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على الخطة الخاصة بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، لأنه لم يُبدِ اهتمامًا بالسلام قط،... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T04:18+0000
2025-11-25T04:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
خطة ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b063b2b9267314ef607d0414da24b109.jpg
وقال أدالبي شخاغوشيف في تصريح صحفي: " إن تصميم خطة سلام لا يهم إلا من لديهم مصلحة في هذا السلام. الأوروبيون ليسوا مستعدين لأن يكونوا واضعي خطة جديدة أو ضامنين لها. لقد دُمّرت مصداقيتهم كضامنين مع اتفاقيات مينسك. لم يسعَ المسؤولون الأوروبيون قط إلى السلام، بل عملوا جاهدين وبشكل منهجي وبلا رحمة على تقويضه، على أكمل وجه".وأشار شخاغوشيف، إلى أن "الطريق المباشر للسلام الطويل الأمد هو موسكو والكرملين وبوتين".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20251124/البيت-الأبيض-بعض-منتقدي-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-قد-يجنون-مكاسب-من-بقاء-الصراع-1107456923.html
https://sarabic.ae/20251124/سيارتو-بعض-قادة-أوروبا-الغربية-يحاولون-إفشال-خطة-ترامب-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1107443039.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/18/1050243053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46e5e043afef93cf19f398166bb452ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, خطة ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, خطة ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

برلماني روسي: الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على الخطة الخاصة بأوكرانيا

04:18 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 04:22 GMT 25.11.2025)
© Sputnik . Alexey Mayshev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا
مبنى مجلس الدوما الروسي، موكسو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Sputnik . Alexey Mayshev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح عضو لجنة الأمن في مجلس الدوما، أدالبي شخاغوشيف، بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التأثير على خطة السلام الخاصة بأوكرانيا، لأنه لم يُبدِ اهتمامًا بالسلام قط، ويعرقل المفاوضات باستمرار.
وقال أدالبي شخاغوشيف في تصريح صحفي: " إن تصميم خطة سلام لا يهم إلا من لديهم مصلحة في هذا السلام. الأوروبيون ليسوا مستعدين لأن يكونوا واضعي خطة جديدة أو ضامنين لها. لقد دُمّرت مصداقيتهم كضامنين مع اتفاقيات مينسك. لم يسعَ المسؤولون الأوروبيون قط إلى السلام، بل عملوا جاهدين وبشكل منهجي وبلا رحمة على تقويضه، على أكمل وجه".
ويرى النائب أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على حق عندما يقارن بين حلول الشرق الأوسط وأوكرانيا، إذ لا تستطيع إسرائيل ولا أوكرانيا تحقيق أهدافهما من دون الدعم الأميركي.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: بعض منتقدي خطة التسوية في أوكرانيا قد يجنون مكاسب من بقاء الصراع
أمس, 23:47 GMT
وأشار شخاغوشيف، إلى أن "الطريق المباشر للسلام الطويل الأمد هو موسكو والكرملين وبوتين".
وأكد البرلماني أن الواقع السياسي والعسكري اليوم هو أن الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن ينجح وبالتالي سيكون خطوة غير مقبولة من ترامب.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
سيارتو: بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون إفشال خطة ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
أمس, 13:01 GMT
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
