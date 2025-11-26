https://sarabic.ae/20251126/ترامب-على-أوكرانيا-القبول-بخطة-التسوية-بسبب-تفوق-روسيا-1107497453.html

ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيا

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجب على كييف التوصل إلى اتفاق لحل النزاع مع موسكو، لأن "روسيا تتفوق على أوكرانيا من حيث العدد والحجم العسكري". 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "قد تستمر هذه الحرب لسنوات، روسيا لديها عدد أكبر بكثير من الناس والجنود، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا أمر جيد. بصراحة، أعتقد أنه مفيد للطرفين. أوكرانيا مجموعة سكانية أصغر بكثير".وأعلن ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مع موسكو، على حد قوله.وأشار إلى أنه "لا يوجد موعد نهائي محدد" للتسوية الأوكرانية، لكنه يتوقع أن "تقبل كييف الاتفاق قريبا". وعندما سُئل عما إذا كان الموعد النهائي الذي أعلنه سابقا لأوكرانيا لتوقيع الاتفاق لا يزال قائمًا، أجاب ترامب: "قالوا (مشيرا إلى كييف)، إنه سيكون في المستقبل القريب".وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

