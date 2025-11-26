عربي
ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجب على كييف التوصل إلى اتفاق لحل النزاع مع موسكو، لأن "روسيا تتفوق على أوكرانيا من حيث العدد والحجم العسكري". 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T05:06+0000
2025-11-26T05:06+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg
وقال ترامب في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "قد تستمر هذه الحرب لسنوات، روسيا لديها عدد أكبر بكثير من الناس والجنود، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا أمر جيد. بصراحة، أعتقد أنه مفيد للطرفين. أوكرانيا مجموعة سكانية أصغر بكثير".وأعلن ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مع موسكو، على حد قوله.وأشار إلى أنه "لا يوجد موعد نهائي محدد" للتسوية الأوكرانية، لكنه يتوقع أن "تقبل كييف الاتفاق قريبا". وعندما سُئل عما إذا كان الموعد النهائي الذي أعلنه سابقا لأوكرانيا لتوقيع الاتفاق لا يزال قائمًا، أجاب ترامب: "قالوا (مشيرا إلى كييف)، إنه سيكون في المستقبل القريب".وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيا

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يجب على كييف التوصل إلى اتفاق لحل النزاع مع موسكو، لأن "روسيا تتفوق على أوكرانيا من حيث العدد والحجم العسكري".
وقال ترامب في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "قد تستمر هذه الحرب لسنوات، روسيا لديها عدد أكبر بكثير من الناس والجنود، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا أمر جيد. بصراحة، أعتقد أنه مفيد للطرفين. أوكرانيا مجموعة سكانية أصغر بكثير".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رأيه بأن "التنازلات التي ينبغي على موسكو تقديمها قد تشمل وقف إطلاق النار ووقف أي تقدم عسكري روسي إضافي".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: الأراضي الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف
02:30 GMT
وأعلن ترامب عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مع موسكو، على حد قوله.
وأشار إلى أنه "لا يوجد موعد نهائي محدد" للتسوية الأوكرانية، لكنه يتوقع أن "تقبل كييف الاتفاق قريبا". وعندما سُئل عما إذا كان الموعد النهائي الذي أعلنه سابقا لأوكرانيا لتوقيع الاتفاق لا يزال قائمًا، أجاب ترامب: "قالوا (مشيرا إلى كييف)، إنه سيكون في المستقبل القريب".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".

وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة.. فيديو
00:40 GMT
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسًا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.

وأشار بوتين إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، في ساحة المعركة.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقفهم (الأوكرانيون) ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
