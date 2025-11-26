https://sarabic.ae/20251126/ترامب-الأراضي-الأوكرانية-قد-تصبح-روسية-في-نهاية-المطاف-1107496154.html

ترامب: الأراضي الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف

ترامب: الأراضي الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصراع الأوكراني يسير في اتجاه واحد، وأن بعض الأراضي قد تصبح روسية في نهاية المطاف، مؤكدًا أن مناقشات الحدود المتعلقة... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة يوم الثلاثاء، في طريقه إلى فلوريدا: "انظروا، الوضع يسير في اتجاه واحد. لذا، في النهاية، قد تحصل روسيا على هذه الأراضي خلال الشهرين المقبلين على أي حال".وأضاف ترامب أن المناقشات جارية حاليًا بشأن قضية الحدود بين أوكرانيا وروسيا.وأكد ترامب أن روسيا تقدم بالفعل تنازلات.وقال ترامب للصحفيين: "إنهم يقدمون تنازلات، وتنازلهم الكبير هو أن يتوقفوا عن القتال، وأن لا يستولوا على أي أراضٍ أخرى".وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة بوليتيكو، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن النسخة المختصرة من الخطة الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا لا تتضمن مسألة التنازلات الإقليمية من جانب كييف.وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن ترامب وافق على خطة من 28 نقطة لتسوية الصراع الأوكراني.يُقال إنها تشمل خفض المساعدات العسكرية الأمريكية، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية ككنيسة رسمية من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية في أوكرانيا، وتقليص القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى حظر وجود القوات الأجنبية والأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية. كما تفترض الخطة اعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بشبه جزيرة القرم ودونباس كأراضٍ روسية شرعية.

روسيا, ترامب, أخبار أوكرانيا