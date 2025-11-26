https://sarabic.ae/20251126/ترامب-تقدم-ملحوظ-في-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-ومبادئ-الاتفاق-باتت-شبه-جاهزة-فيديو-1107495968.html
ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
ترامب
روسيا
وأوضح ترامب أن عدداً كبيراً من بنود اتفاق السلام قد جرى التوافق عليه بالفعل، مشيراً إلى أن مسار الصراع على الأرض يتحرك في اتجاه واحد، بما قد يجعل بعض الأراضي المتنازع عليها تنتقل إلى السيطرة الروسية في نهاية المطاف.وأضاف الرئيس الأمريكي أن اجتماعاً بين ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقرر عقده الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن قضايا الحدود تُناقش حالياً ضمن إطار التسوية الشاملة.وشدد على أن كل طرف في النزاع سيكون مطالباً بتقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى اتفاق متوازن.كما لفت ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق يعد خطوة ضرورية قبل الزيارة المرتقبة لزيلينسكي إلى الولايات المتحدة.وأشار إلى أن أوروبا ستكون شريكاً أساسياً في ضمانات الأمن المستقبلية، مؤكداً أن الدول الأوروبية معنية بشدة بوضع حد للصراع الدائر في أوكرانيا.
الأخبار
أخبار أوكرانيا, ترامب, روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية مع روسيا بشأن التسوية في أوكرانيا، مؤكداً أن الحوار بين الجانبين يسير بشكل إيجابي.
وأوضح ترامب أن عدداً كبيراً من بنود اتفاق السلام قد جرى التوافق عليه بالفعل، مشيراً إلى أن مسار الصراع على الأرض يتحرك في اتجاه واحد، بما قد يجعل بعض الأراضي المتنازع عليها تنتقل إلى السيطرة الروسية في نهاية المطاف.
وأكد أن على كييف القبول بالصفقة المقترحة، محذراً من أن الحرب قد تستمر لسنوات في ظل التفوق العددي للقوات الروسية على الجيش الأوكراني.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن اجتماعاً بين ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
مقرر عقده الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن قضايا الحدود تُناقش حالياً ضمن إطار التسوية الشاملة.
وشدد على أن كل طرف في النزاع سيكون مطالباً بتقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى اتفاق متوازن.
كما لفت ترامب إلى أن التوصل إلى اتفاق يعد خطوة ضرورية قبل الزيارة المرتقبة لزيلينسكي إلى الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن أوروبا ستكون شريكاً أساسياً في ضمانات الأمن المستقبلية، مؤكداً أن الدول الأوروبية معنية بشدة بوضع حد للصراع الدائر في أوكرانيا.