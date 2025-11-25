https://sarabic.ae/20251125/ترامب-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-أصبح-قريبا-للغاية-1107489729.html
ترامب: التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا أصبح قريبا للغاية
ترامب: التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا أصبح قريبا للغاية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لحل سلمي للصراع الأوكراني أصبح على وشك التحقق. 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T18:28+0000
2025-11-25T18:28+0000
2025-11-25T18:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg
وقال ترامب في البيت الأبيض: "لقد أنهيت 8 حروب في تسعة أشهر، ونحن نعمل على هذه الحرب الأخيرة، وهي ليست سهلة"، مشيرا إلى الصراع في أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيعرض خطة أمريكية مختصرة من 19 نقطة، اليوم الثلاثاء، لتسوية الأزمة في أوكرانيا على مسؤولين روس في أبو ظبي.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20251125/البيت-الأبيض-واشنطن-حققت-تقدما-هائلا-في-حل-الصراع-بأوكرانيا-1107485585.html
https://sarabic.ae/20251125/إعلام-كييف-توافق-على-الخطة-الأمريكية-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1107477995.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1de1f63b61eb629c5649b9c30f65523f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا أصبح قريبا للغاية
18:28 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 18:57 GMT 25.11.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لحل سلمي للصراع الأوكراني أصبح على وشك التحقق.
وقال ترامب في البيت الأبيض: "لقد أنهيت 8 حروب في تسعة أشهر، ونحن نعمل على هذه الحرب الأخيرة، وهي ليست سهلة"، مشيرا إلى الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب: "لقد أنهيت 8 حروب في تسعة أشهر، ونحن نعمل على هذه الحرب الأخيرة، وهي ليست سهلة"، مشيرا إلى الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية
في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن هويته، قوله: "وافق الأوكرانيون على اتفاق سلام. هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تحتاج إلى تسوية، لكنهم وافقوا على اتفاق سلام".
وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيعرض خطة أمريكية مختصرة من 19 نقطة، اليوم الثلاثاء، لتسوية الأزمة في أوكرانيا على مسؤولين روس في أبو ظبي.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية
، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية
قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية
" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.