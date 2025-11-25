https://sarabic.ae/20251125/ترامب-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-أصبح-قريبا-للغاية-1107489729.html

ترامب: التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا أصبح قريبا للغاية

ترامب: التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا أصبح قريبا للغاية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لحل سلمي للصراع الأوكراني أصبح على وشك التحقق. 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T18:28+0000

2025-11-25T18:28+0000

2025-11-25T18:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106048374_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_17100881a4cbc04a7da3c4afbddb5dca.jpg

وقال ترامب في البيت الأبيض: "لقد أنهيت 8 حروب في تسعة أشهر، ونحن نعمل على هذه الحرب الأخيرة، وهي ليست سهلة"، مشيرا إلى الصراع في أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، صرح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حل.وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيعرض خطة أمريكية مختصرة من 19 نقطة، اليوم الثلاثاء، لتسوية الأزمة في أوكرانيا على مسؤولين روس في أبو ظبي.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

https://sarabic.ae/20251125/البيت-الأبيض-واشنطن-حققت-تقدما-هائلا-في-حل-الصراع-بأوكرانيا-1107485585.html

https://sarabic.ae/20251125/إعلام-كييف-توافق-على-الخطة-الأمريكية-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1107477995.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية