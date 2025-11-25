https://sarabic.ae/20251125/إعلام-كييف-توافق-على-الخطة-الأمريكية-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-1107477995.html

إعلام: كييف توافق على الخطة الأمريكية بشأن التسوية في أوكرانيا

إعلام: كييف توافق على الخطة الأمريكية بشأن التسوية في أوكرانيا

صرّح مسؤول أمريكي بأن كييف وافقت على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، لكن هناك تفاصيل ثانوية تحتاج إلى حلّ. 25.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي وقت سابق، أفاد موقع "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر، أن وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول سيعرض خطة أمريكية مختصرة من 19 نقطة، اليوم الثلاثاء، لتسوية الأزمة في أوكرانيا على مسؤولين روس في أبو ظبي.وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

