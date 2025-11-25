https://sarabic.ae/20251125/خبراء-لـسبوتنيك-مصالح-استراتيجية-أوروبية-وضيقة-أمريكية-تمنع-الوصول-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1107476490.html

خبراء لـ"سبوتنيك": مصالح استراتيجية أوروبية وضيقة أمريكية تمنع الوصول إلى تسوية في أوكرانيا

على إيقاع تقدم الجيش الروسي في الميدان، يرى خبراء أن المصالح الضيقة في أمريكا وأوروبا تمنع الوصول الى حل في أوكرانيا، مؤكدين وجود تفوق استراتيجي روسي يفرض...

أشار الأستاذ في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية من بيروت، الدكتور حبيب بدوي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود انقسام داخل المعسكر الغربي. من جهة يوجد الرؤية الأوروبية، ومن جهة ثانية توجد النظرة الترامبية".وكشف بدوي، أن "هذا الشق موجود في المقاربة الأمريكية، وغير موجود في المبادرة الأوروبية، وبالتالي لهذا السبب يوجد تقارب أمريكي- روسي للوصول لحل للصراع في الشمال الأوروبي".ورأى أن "أي مقاربة سلمية هي لصالح الإنسانية وليس لصالح أمريكا أولا"، مشددا على أن "ترامب بتقاربه من بوتين يحقق أهداف الولايات المتحدة، خاصة لجهة المعادن النادرة، بالمقابل من هم في الدولة العميقة يريدون عودة صراع الشرق ضد الغرب".واكد بدوي، "وجود تفوق استراتيجي روسي يفرض معادلة يستفيد منها ترامب للوصول إلى صيغة سلام بالشروط الأمريكية وليس بالشروط الأوروبية".وأكد إلياس أن "العملية تدور في مصلحة روسيا مهما كان حجم التراجع الأمريكي"، كاشفا أن "روسيا أبلغت ترامب أنه مع بداية الربيع، إذا لم تثمر المفاوضات إلى حل، ستشن روسيا هجوما شاملا على أوكرانيا، وستتم إزاحة زيلينسكي بالقوة وإحلال نظام جديد في كييف، وستتبع أوكرانيا بشكل كلي للاتحاد الروسي".وتابع: "ترامب يحاول مقاربة الموضوع ما بين إدراكه أن الجانب الروسي يحقق تقدما على الأرض وبين مصالح دول أوروبا الغربية، التي تضغط لتحفظ ماء الوجه الأوكراني"، معتبرا أن "الولايات المتحدة تستعجل الحل لإدراكها أن استمرار الصراع سيشعل جميع الجبهات".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "أوروبا خائفة، والخائف قد يتمتع ببعض الشجاعة الظاهرة من شدة الخوف"، مشيرا إلى "أنه مع انهيار أوكرانيا ومع البراعة الجيوستراتيجية الروسية لن يسكت الروس عما فعلته أوروبا الغربية وسيتحركون بشكل بطيء".

