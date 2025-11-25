https://sarabic.ae/20251125/خبراء-لـسبوتنيك-مصالح-استراتيجية-أوروبية-وضيقة-أمريكية-تمنع-الوصول-إلى-تسوية-في-أوكرانيا-1107476490.html
خبراء لـ"سبوتنيك": مصالح استراتيجية أوروبية وضيقة أمريكية تمنع الوصول إلى تسوية في أوكرانيا
خبراء لـ"سبوتنيك": مصالح استراتيجية أوروبية وضيقة أمريكية تمنع الوصول إلى تسوية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
على إيقاع تقدم الجيش الروسي في الميدان، يرى خبراء أن المصالح الضيقة في أمريكا وأوروبا تمنع الوصول الى حل في أوكرانيا، مؤكدين وجود تفوق استراتيجي روسي يفرض... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T12:31+0000
2025-11-25T12:31+0000
2025-11-25T12:31+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
أوربا
الجيش الروسي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
أشار الأستاذ في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية من بيروت، الدكتور حبيب بدوي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود انقسام داخل المعسكر الغربي. من جهة يوجد الرؤية الأوروبية، ومن جهة ثانية توجد النظرة الترامبية".وكشف بدوي، أن "هذا الشق موجود في المقاربة الأمريكية، وغير موجود في المبادرة الأوروبية، وبالتالي لهذا السبب يوجد تقارب أمريكي- روسي للوصول لحل للصراع في الشمال الأوروبي".ورأى أن "أي مقاربة سلمية هي لصالح الإنسانية وليس لصالح أمريكا أولا"، مشددا على أن "ترامب بتقاربه من بوتين يحقق أهداف الولايات المتحدة، خاصة لجهة المعادن النادرة، بالمقابل من هم في الدولة العميقة يريدون عودة صراع الشرق ضد الغرب".واكد بدوي، "وجود تفوق استراتيجي روسي يفرض معادلة يستفيد منها ترامب للوصول إلى صيغة سلام بالشروط الأمريكية وليس بالشروط الأوروبية".وأكد إلياس أن "العملية تدور في مصلحة روسيا مهما كان حجم التراجع الأمريكي"، كاشفا أن "روسيا أبلغت ترامب أنه مع بداية الربيع، إذا لم تثمر المفاوضات إلى حل، ستشن روسيا هجوما شاملا على أوكرانيا، وستتم إزاحة زيلينسكي بالقوة وإحلال نظام جديد في كييف، وستتبع أوكرانيا بشكل كلي للاتحاد الروسي".وتابع: "ترامب يحاول مقاربة الموضوع ما بين إدراكه أن الجانب الروسي يحقق تقدما على الأرض وبين مصالح دول أوروبا الغربية، التي تضغط لتحفظ ماء الوجه الأوكراني"، معتبرا أن "الولايات المتحدة تستعجل الحل لإدراكها أن استمرار الصراع سيشعل جميع الجبهات".وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "أوروبا خائفة، والخائف قد يتمتع ببعض الشجاعة الظاهرة من شدة الخوف"، مشيرا إلى "أنه مع انهيار أوكرانيا ومع البراعة الجيوستراتيجية الروسية لن يسكت الروس عما فعلته أوروبا الغربية وسيتحركون بشكل بطيء".
https://sarabic.ae/20251125/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مشتركا-مع-نظيره-البيلاروسي-عقب-محادثات-في-موسكو--1107470922.html
https://sarabic.ae/20251124/ترامب-قد-يحدث-شيء-جيد-في-محادثات-السلام-بين-روسيا-وأوكرانيا-1107440932.html
https://sarabic.ae/20251124/أوشاكوف-الخطة-الأوروبية-بشأن-أوكرانيا-غير-بناءة-ولا-تناسب-روسيا--1107445034.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أوربا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أوربا, الجيش الروسي, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أوربا, الجيش الروسي, حصري
خبراء لـ"سبوتنيك": مصالح استراتيجية أوروبية وضيقة أمريكية تمنع الوصول إلى تسوية في أوكرانيا
حصري
على إيقاع تقدم الجيش الروسي في الميدان، يرى خبراء أن المصالح الضيقة في أمريكا وأوروبا تمنع الوصول الى حل في أوكرانيا، مؤكدين وجود تفوق استراتيجي روسي يفرض معادلة يستفيد منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول الى صيغة سلام بالشروط الأمريكية وليس الأوروبية.
أشار الأستاذ في العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية من بيروت، الدكتور حبيب بدوي، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود انقسام داخل المعسكر الغربي. من جهة يوجد الرؤية الأوروبية، ومن جهة ثانية توجد النظرة الترامبية".
وأضاف: "ترامب، في إطار أمريكا أولا، يتحالف مع الأقوياء والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الأقوياء في العالم، ومن هنا جاءت المقاربة الأمريكية للسلام التي تحقق الطموحات الروسية لسلام عادل بين روسيا وأوكرانيا من خلال حماية الأقليات والتصدي للدعاية النازية التي تطالب بها روسيا".
وكشف بدوي، أن "هذا الشق موجود في المقاربة الأمريكية، وغير موجود في المبادرة الأوروبية، وبالتالي لهذا السبب يوجد تقارب أمريكي- روسي للوصول لحل للصراع في الشمال الأوروبي".
وأكد بدوي أن "أوروبا هدفها العرقلة في هذه المرحلة"، معتبرا أنه "بالنسبة للأوروبيين هناك رؤية استراتيجية ويوجد مصالح للدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا"، لافتا إلى أن "ترامب يواجه الدولة العميقة داخل الولايات المتحدة".
ورأى أن "أي مقاربة سلمية هي لصالح الإنسانية وليس لصالح أمريكا أولا"، مشددا على أن "ترامب بتقاربه من بوتين يحقق أهداف الولايات المتحدة
، خاصة لجهة المعادن النادرة، بالمقابل من هم في الدولة العميقة يريدون عودة صراع الشرق ضد الغرب".
واكد بدوي، "وجود تفوق استراتيجي روسي يفرض معادلة يستفيد منها ترامب للوصول إلى صيغة سلام بالشروط الأمريكية
وليس بالشروط الأوروبية".
من جانبه، قال الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص بالعلاقات الدولية والاستراتيجية البروفيسور إيلي جرجي إلياس، لـ"سبوتنيك": "بعد أن اتهمت دول أوروبا الغربية، ترامب بأنه يقوم بـ"مسايرة" الروس، تراجع إلى الوراء، وهو يخضع لإلحاح دول أوروبا الغربية لتحقيق بعض المصالح المهمة لأوكرانيا"، لافتا إلى أن "المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على دول أوروبا الغربية التي تضغط حول بنود جديدة تتيح لأوكرانيا تحقيق نوع من التوازن".
وأكد إلياس أن "العملية تدور في مصلحة روسيا مهما كان حجم التراجع الأمريكي"، كاشفا أن "روسيا أبلغت ترامب أنه مع بداية الربيع، إذا لم تثمر المفاوضات إلى حل، ستشن روسيا هجوما شاملا على أوكرانيا
، وستتم إزاحة زيلينسكي بالقوة وإحلال نظام جديد في كييف، وستتبع أوكرانيا بشكل كلي للاتحاد الروسي".
وتابع: "ترامب يحاول مقاربة الموضوع ما بين إدراكه أن الجانب الروسي يحقق تقدما على الأرض وبين مصالح دول أوروبا الغربية، التي تضغط لتحفظ ماء الوجه الأوكراني"، معتبرا أن "الولايات المتحدة تستعجل الحل لإدراكها أن استمرار الصراع سيشعل جميع الجبهات".
ورأى إلياس أنه "على الولايات المتحدة إدراك أن الصين الشعبية دولة كبرى وتكاد تكون القوة الاقتصادية الأولى في العالم وأنها لن تتخلى عن روسيا، حليفتها الاستراتيجية ولا حتى عن إيران".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "أوروبا خائفة، والخائف قد يتمتع ببعض الشجاعة الظاهرة من شدة الخوف"، مشيرا إلى "أنه مع انهيار أوكرانيا ومع البراعة الجيوستراتيجية الروسية
لن يسكت الروس عما فعلته أوروبا الغربية وسيتحركون بشكل بطيء".