عربي
القوات الروسية تحرر بلدة إيفانوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تعد خطة طوارئ لتقويض جهود ترامب للسلام في أوكرانيا
الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تعد خطة طوارئ لتقويض جهود ترامب للسلام في أوكرانيا
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا قد تحاول تقويض روح السلام التي يتحلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من...
روسيا
ترامب
ووفق بيان لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، "تخشى لندن أن تُقوض جهود الرئيس الأمريكي لحفظ السلام خططها لمواصلة الاستفادة من سفك الدماء في أوكرانيا. حيث أعدت بريطانيا "خطة طوارئ" لذلك".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بنداديميترييف: منتقدو خطة ترامب لأوكرانيا يعطلون السلام لأنهم يجنون أرباحا من الحرب
الاستخبارات الخارجية الروسية: لندن تعد خطة طوارئ لتقويض جهود ترامب للسلام في أوكرانيا

08:24 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 08:47 GMT 25.11.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا قد تحاول تقويض روح السلام التي يتحلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تشويه سمعته عبر مزاعم عن صلات تربطه بأجهزة الاستخبارات السوفيتية والروسية.
ووفق بيان لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، "تخشى لندن أن تُقوض جهود الرئيس الأمريكي لحفظ السلام خططها لمواصلة الاستفادة من سفك الدماء في أوكرانيا. حيث أعدت بريطانيا "خطة طوارئ" لذلك".

وذكر البيان: "تهدف الخطة (في بريطانيا)، على وجه الخصوص، إلى تقويض سعي ترامب لحل الصراع (في أوكرانيا) من خلال تشويه سمعته. وقد تم إعداد خطط لإعادة فتح "الملفات" المزيفة لضابط المخابرات البريطاني السابق كي. ستيل، التي تتهم رئيس البيت الأبيض وعائلته (دونالد ترامب) بالارتباط بأجهزة الاستخبارات السوفياتية والروسية".

مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي
6 أكتوبر, 11:07 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
الكرملين: موسكو لم تتسلم "خطة السلام" المحدثة الخاصة بأوكرانيا المتضمنة 19 بندا
ديميترييف: منتقدو خطة ترامب لأوكرانيا يعطلون السلام لأنهم يجنون أرباحا من الحرب
