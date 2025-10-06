الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تكشف-مخططا-بريطانيا-لتنفيذ-استفزاز-على-ميناء-أوروبي-1105675432.html
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا تخطط لتجنيد مجموعة من عملاء روس يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لمهاجمة ميناء... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T11:07+0000
2025-10-06T11:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_169:0:3810:2048_1920x0_80_0_0_93803ea11d15b898e4b0be285c69cdc6.jpg
وقال الجهاز في بيان: "وفقًا للخطة البريطانية، ستقوم مجموعة خونة روس يقاتلون لصالح القوات المسلحة الأوكرانية بمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية، أو سفينة مدنية أجنبية في ميناء أوروبي، أعضاء المجموعة قد وصلوا بالفعل إلى المملكة المتحدة للتدرب على أعمال التخريب".وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن لندن غاضبة من عبثية جهودها المستمرة منذ فترة طويلة لتحقيق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، وتستعد لاستفزاز آخر.وحسب الجهاز، تسعى لندن لاستفزاز الصين، عن طريق تزويد معدات غوص صينية للعملاء ذاتهم.وحسب الجهاز، فإن لندن تأمل أن تسفر استفزازاتها عن مطالبة الاتحاد الأوروبي، بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتعزيز تسليحها لمواجهة ما تسميه بـ"العدوان الروسي".وجاء في بيان المكتب الصحفي للجهاز: " بعد "كشف" الإرهابيين، يخطط للإعلان بأنهم كانوا يتصرفون بناءً على "أوامر موسكو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم... لحظة حرق مقاتل بريطاني جواز سفره دعما لروسيا
https://sarabic.ae/20251001/خبير-ستارمر-يحاول-تعويض-مشاكل-بريطانيا-في-السياسة-الخارجية-والعداء-لروسيا--1105505923.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_1f4549f5143c74273bff46d410bf995b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, بريطانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, بريطانيا

الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي

11:07 GMT 06.10.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonovمبنى الاستخبارات الخارجية الروسية
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© AFP 2023 / Alexey Sazonov
تابعنا عبر
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا تخطط لتجنيد مجموعة من عملاء روس يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لمهاجمة ميناء أوروبي.
وقال الجهاز في بيان: "وفقًا للخطة البريطانية، ستقوم مجموعة خونة روس يقاتلون لصالح القوات المسلحة الأوكرانية بمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية، أو سفينة مدنية أجنبية في ميناء أوروبي، أعضاء المجموعة قد وصلوا بالفعل إلى المملكة المتحدة للتدرب على أعمال التخريب".
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن لندن غاضبة من عبثية جهودها المستمرة منذ فترة طويلة لتحقيق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، وتستعد لاستفزاز آخر.

ووفقًا لمعلومات تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، لندن غاضبة من فشل الجهود البريطانية الطويلة الأمد لتحقيق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، وتحويلها إلى دولة منبوذة، وتستعد حكومة ستارمر وأجهزته الاستخبارية للرد على نجاحات روسيا في مسرح العمليات العسكرية الأوكرانية باستفزاز دنيء آخر.

وحسب الجهاز، تسعى لندن لاستفزاز الصين، عن طريق تزويد معدات غوص صينية للعملاء ذاتهم.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
خبير: ستارمر يحاول تعويض مشاكل بريطانيا في السياسة الخارجية والعداء لروسيا
1 أكتوبر, 18:00 GMT
من المقرر تزويد مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات غوص صينية الصنع، سيهدف عرض المعدات التي ستتم مصادرتها خلال "التحقيق" إلى تقديمها كدليل قاطع على دعم الصين لما يسمى بالعدوان الروسي المسلح على أوكرانيا.
وحسب الجهاز، فإن لندن تأمل أن تسفر استفزازاتها عن مطالبة الاتحاد الأوروبي، بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتعزيز تسليحها لمواجهة ما تسميه بـ"العدوان الروسي".
وجاء في بيان المكتب الصحفي للجهاز: " بعد "كشف" الإرهابيين، يخطط للإعلان بأنهم كانوا يتصرفون بناءً على "أوامر موسكو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم... لحظة حرق مقاتل بريطاني جواز سفره دعما لروسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала