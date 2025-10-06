https://sarabic.ae/20251006/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-تكشف-مخططا-بريطانيا-لتنفيذ-استفزاز-على-ميناء-أوروبي-1105675432.html
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن بريطانيا تخطط لتجنيد مجموعة من عملاء روس يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، لمهاجمة ميناء
وقال الجهاز في بيان: "وفقًا للخطة البريطانية، ستقوم مجموعة خونة روس يقاتلون لصالح القوات المسلحة الأوكرانية بمهاجمة سفينة تابعة للبحرية الأوكرانية، أو سفينة مدنية أجنبية في ميناء أوروبي، أعضاء المجموعة قد وصلوا بالفعل إلى المملكة المتحدة للتدرب على أعمال التخريب".وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، بأن لندن غاضبة من عبثية جهودها المستمرة منذ فترة طويلة لتحقيق "هزيمة استراتيجية" بروسيا، وتستعد لاستفزاز آخر.وحسب الجهاز، تسعى لندن لاستفزاز الصين، عن طريق تزويد معدات غوص صينية للعملاء ذاتهم.وحسب الجهاز، فإن لندن تأمل أن تسفر استفزازاتها عن مطالبة الاتحاد الأوروبي، بزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتعزيز تسليحها لمواجهة ما تسميه بـ"العدوان الروسي".وجاء في بيان المكتب الصحفي للجهاز: " بعد "كشف" الإرهابيين، يخطط للإعلان بأنهم كانوا يتصرفون بناءً على "أوامر موسكو".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم... لحظة حرق مقاتل بريطاني جواز سفره دعما لروسيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مخططا بريطانيا لتنفيذ استفزاز على ميناء أوروبي
