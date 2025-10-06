عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم... لحظة حرق مقاتل بريطاني جواز سفره دعما لروسيا
فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم... لحظة حرق مقاتل بريطاني جواز سفره دعما لروسيا

© Sputnikمقاتل بريطاني يحرق جواز سفره دعما لروسيا
مقاتل بريطاني يحرق جواز سفره دعما لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik
أحرق المتطوع البريطاني إيدان مينيس، الذي يقاتل في منطقة العملية العسكرية الخاصة إلى جانب القوات الروسية جواز سفره، وتنازل عن جنسيته البريطانية دعماً لروسيا، وفقاً لمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
أحرق المتطوع البريطاني إيدان مينيس، الذي يقاتل في منطقة العملية العسكرية الخاصة إلى جانب القوات الروسية جواز سفره، وتنازل عن جنسيته البريطانية دعماً لروسيا، وفقاً لمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب مينيس في منشور مرفقاً بمقطع فيديو له وهو يحرق جواز سفره على خطوط المواجهة: "اليوم أتنازل عن جنسيتي البريطانية، فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم، سأقف صامدا حتى النهاية، المجد لروسيا".
ودعمت بريطانيا نظام كييف وأمدته بالمال والسلاح الذي استخدمه بهجماته الإرهابية ضد روسيا، مما أدى إلى سخط العديد من البريطانيين، الذي لا يؤيدون نظام كييف، ولا يردون مواجهة روسيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندن
لأول مرة منذ 17 عاما.. أمريكا ترسل قنابل نووية إلى بريطانيا
