فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم... لحظة حرق مقاتل بريطاني جواز سفره دعما لروسيا
أحرق المتطوع البريطاني إيدان مينيس، الذي يقاتل في منطقة العملية العسكرية الخاصة إلى جانب القوات الروسية جواز سفره، وتنازل عن جنسيته البريطانية دعماً لروسيا، وفقاً لمقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.وكتب مينيس في منشور مرفقاً بمقطع فيديو له وهو يحرق جواز سفره على خطوط المواجهة: "اليوم أتنازل عن جنسيتي البريطانية، فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم، سأقف صامدا حتى النهاية، المجد لروسيا".ودعمت بريطانيا نظام كييف وأمدته بالمال والسلاح الذي استخدمه بهجماته الإرهابية ضد روسيا، مما أدى إلى سخط العديد من البريطانيين، الذي لا يؤيدون نظام كييف، ولا يردون مواجهة روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.كييف ورعاتها مهتمون بإثارة الهستيريا العسكرية المناهضة لروسيا - السفارة الروسية في لندنلأول مرة منذ 17 عاما.. أمريكا ترسل قنابل نووية إلى بريطانيا
وكتب مينيس في منشور مرفقاً بمقطع فيديو له وهو يحرق جواز سفره على خطوط المواجهة: "اليوم أتنازل عن جنسيتي البريطانية، فلتذهب المملكة المتحدة إلى الجحيم، سأقف صامدا حتى النهاية، المجد لروسيا".
ودعمت بريطانيا نظام كييف وأمدته بالمال والسلاح الذي استخدمه بهجماته الإرهابية ضد روسيا، مما أدى إلى سخط العديد من البريطانيين، الذي لا يؤيدون نظام كييف، ولا يردون مواجهة روسيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.