https://sarabic.ae/20251125/ديميترييف-منتقدو-خطة-ترامب-لأوكرانيا-يجنون-أرباحا-من-الحرب-1107457169.html

ديميترييف: منتقدو خطة ترامب لأوكرانيا يجنون أرباحا من الحرب

ديميترييف: منتقدو خطة ترامب لأوكرانيا يجنون أرباحا من الحرب

سبوتنيك عربي

اعتبر كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن منتقدي خطة الولايات... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T00:40+0000

2025-11-25T00:40+0000

2025-11-25T00:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/03/1106673779_0:222:2855:1827_1920x0_80_0_0_4f4e981d03b56911e2d21a73535ff9b6.jpg

وقال ديميترييف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، معلقاً على تصريحات ليفيت: "ليفيت تكشف عن تحيز منتقدي خطة السلام للرئيس ترامب بشأن أوكرانيا: 'فهم كامل غير دقيق للحقائق'.وأضاف: "الكثيرون يعرفون الحقائق، لكنهم يستفيدون من الحرب — ليس فقط الدولة العميقة أو المجمع العسكري الصناعي، بل أيضاً وسائل الإعلام وأولئك الذين يشكلون الرأي العام. من يستفيدون من الحرب يعطلون السلام، مقدمين حلولاً غير واقعية".وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد ألمحت، في وقت سابق، اليوم، أن منتقدي خطة الولايات المتحدة، بما في ذلك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يجهلون التفاصيل وربما يجنون أرباحاً من استمرار الصراع.وكانت عضوة الكونغرس الجمهورية آنا بولينا لونا قد صرحت بأن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يحاولون عرقلة إدارة الولايات المتحدة عن التوصل إلى تسوية للنزاع في أوكرانيا لأنهم استثمروا أموالاً في المجمع العسكري الصناعي، وهو ما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون.وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" يوم الاثنين أن الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي انقسم بشأن خطة الولايات المتحدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، حيث ينتقد بعض النواب المبادرة بينما يدافع آخرون عنها.وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

https://sarabic.ae/20251124/البيت-الأبيض-بعض-منتقدي-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-قد-يجنون-مكاسب-من-بقاء-الصراع-1107456923.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا