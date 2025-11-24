عربي
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسته لبحث ملف الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية - عاجل
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا غير بناءة ولا تناسب روسيا
الكرملين: "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا غير بناءة ولا تناسب روسيا
سبوتنيك عربي
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو اطلعت على "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنها غير بناءة وغير مناسبة لروسيا. 24.11.2025, سبوتنيك عربي
الكرملين: "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا غير بناءة ولا تناسب روسيا

14:45 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 15:04 GMT 24.11.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو اطلعت على "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنها غير بناءة وغير مناسبة لروسيا.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بالخطط المتداولة؛ لقد اطلعنا هذا الصباح على الخطة الأوروبية، والتي للوهلة الأولى لم تكن بناءة، ولا تناسبنا".

وأشار إلى أن هناك العديد من خطط التسوية الأخرى المتداولة حاليًا، بالإضافة إلى الخطة الأمريكية التي استعرضها الجانب الروسي.

وكان الكرملين، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية.
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
سيارتو: بعض قادة أوروبا الغربية يحاولون إفشال خطة ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية
13:01 GMT
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش الجانبان خلالها قضايا التعاون الثنائي الراهنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية".
وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية السلمية، وأشار فلاديمير بوتين إلى أن هذه المقترحات، بنسختها التي اطّلعنا عليها، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، وأكد الجانبان مجددا اهتمام روسيا بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية التركية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات".
بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
بوتين يبلغ أردوغان بأن مقترحات واشنطن يمكن أن تشكل أساسا لحل الصراع في أوكرانيا
12:26 GMT

وأوضح البيان أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك (الرئيس بوتين) انطباعاته عن رحلته لقمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ ولقاءاته مع رؤساء عدد من الدول المشاركة".

وختم البيان: "اتفق الرؤساء على الحفاظ على اتصالات منتظمة".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.

وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
