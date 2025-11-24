https://sarabic.ae/20251124/أوشاكوف-الخطة-الأوروبية-بشأن-أوكرانيا-غير-بناءة-ولا-تناسب-روسيا--1107445034.html
الكرملين: "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا غير بناءة ولا تناسب روسيا
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو اطلعت على "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنها غير بناءة وغير مناسبة لروسيا.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بالخطط المتداولة؛ لقد اطلعنا هذا الصباح على الخطة الأوروبية، والتي للوهلة الأولى لم تكن بناءة، ولا تناسبنا".وكان الكرملين، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية.وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش الجانبان خلالها قضايا التعاون الثنائي الراهنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية".وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية التركية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات".وختم البيان: "اتفق الرؤساء على الحفاظ على اتصالات منتظمة".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
الكرملين: "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا غير بناءة ولا تناسب روسيا
14:45 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 15:04 GMT 24.11.2025)
أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو اطلعت على "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنها غير بناءة وغير مناسبة لروسيا.
وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بالخطط المتداولة؛ لقد اطلعنا هذا الصباح على الخطة الأوروبية، والتي للوهلة الأولى لم تكن بناءة، ولا تناسبنا".
وأشار إلى أن هناك العديد من خطط التسوية الأخرى المتداولة حاليًا، بالإضافة إلى الخطة الأمريكية التي استعرضها الجانب الروسي.
وكان الكرملين، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية.
وجاء في بيان الكرملين
: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش الجانبان خلالها قضايا التعاون الثنائي الراهنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية".
وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية السلمية، وأشار فلاديمير بوتين إلى أن هذه المقترحات، بنسختها التي اطّلعنا عليها، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، وأكد الجانبان مجددا اهتمام روسيا بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية التركية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات".
وأوضح البيان أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك (الرئيس بوتين) انطباعاته عن رحلته لقمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ ولقاءاته مع رؤساء عدد من الدول المشاركة".
وختم البيان: "اتفق الرؤساء على الحفاظ على اتصالات منتظمة".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.