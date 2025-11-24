https://sarabic.ae/20251124/أوشاكوف-الخطة-الأوروبية-بشأن-أوكرانيا-غير-بناءة-ولا-تناسب-روسيا--1107445034.html

الكرملين: "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا غير بناءة ولا تناسب روسيا

الكرملين: "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا غير بناءة ولا تناسب روسيا

سبوتنيك عربي

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو اطلعت على "الخطة الأوروبية" بشأن أوكرانيا، مؤكدا أنها غير بناءة وغير مناسبة لروسيا. 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T14:45+0000

2025-11-24T14:45+0000

2025-11-24T15:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "فيما يتعلق بالخطط المتداولة؛ لقد اطلعنا هذا الصباح على الخطة الأوروبية، والتي للوهلة الأولى لم تكن بناءة، ولا تناسبنا".وكان الكرملين، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية.وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش الجانبان خلالها قضايا التعاون الثنائي الراهنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية".وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية التركية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات".وختم البيان: "اتفق الرؤساء على الحفاظ على اتصالات منتظمة".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.

https://sarabic.ae/20251124/سيارتو-بعض-قادة-أوروبا-الغربية-يحاولون-إفشال-خطة-ترامب-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1107443039.html

https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-أردوغان-1107442427.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم