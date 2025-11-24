https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-أردوغان-1107442427.html
بوتين يبحث مع أردوغان المقترحات الأمريكية بشأن حل الصراع في أوكرانيا
بوتين يبحث مع أردوغان المقترحات الأمريكية بشأن حل الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T12:26+0000
2025-11-24T12:26+0000
2025-11-24T13:05+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104321/47/1043214740_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_63226b7c280e127a78d5fafe43f0cce0.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش الجانبان خلالها قضايا التعاون الثنائي الراهنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية".وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية التركية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات".وختم البيان: "اتفق الرؤساء على الحفاظ على اتصالات منتظمة".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنة، لكن الأمر يتطلب مزيدا من العمل، وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن طائرة عائدة من جنوب أفريقيا: "إن إرساء أسس السلام في أوكرانيا قضية نعمل عليها منذ فترة طويلة".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيفأردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب
https://sarabic.ae/20251124/أردوغان-بالإمكان-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-أوكرانيا-بناء-على-خطة-ترامب-1107440757.html
https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-موسكو-لم-تتلق-أي-معلومات-عن-المفاوضات-بين-واشنطن-وكييف-ودول-أوروبية-في-جنيف---1107436331.html
https://sarabic.ae/20251123/أردوغان-أتوقع-إجراء-مكالمة-هاتفية-مع-ترامب-بعد-المحادثة-المقررة-مع-بوتين-1107419229.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104321/47/1043214740_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_bcdbd483263e79058f71893a76858e1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يبحث مع أردوغان المقترحات الأمريكية بشأن حل الصراع في أوكرانيا
12:26 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 24.11.2025)
أفاد الكرملين، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ناقش الجانبان خلالها قضايا التعاون الثنائي الراهنة، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتنفيذ مشاريع الطاقة ذات الأهمية الاستراتيجية".
وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية السلمية، وأشار فلاديمير بوتين إلى أن هذه المقترحات، بنسختها التي اطّلعنا عليها، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، وأكد الجانبان مجددا اهتمام روسيا بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "أعرب رجب طيب أردوغان عن عزمه تقديم كل دعم ممكن لعملية التفاوض، واستعداده لمواصلة توفير إسطنبول لهذه الأغراض، وتم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الروسية التركية بشأن القضية الأوكرانية على مختلف المستويات".
وأوضح البيان أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك (الرئيس بوتين) انطباعاته عن رحلته لقمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ ولقاءاته مع رؤساء عدد من الدول المشاركة".
وختم البيان: "اتفق الرؤساء على الحفاظ على اتصالات منتظمة".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على الخطة
التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنة، لكن الأمر يتطلب مزيدا من العمل، وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن طائرة عائدة من جنوب أفريقيا: "إن إرساء أسس السلام في أوكرانيا قضية نعمل عليها منذ فترة طويلة".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية
، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.
وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.