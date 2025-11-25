https://sarabic.ae/20251125/إعلام-زيلينسكي-في-أضعف-موقف-له-منذ-بداية-الصراع-الأوكراني-1107474218.html
إعلام: زيلينسكي في أضعف موقف له منذ بداية الصراع الأوكراني
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير زيلينسكي يجد نفسه في أضعف موقف له منذ بداية الصراع في أوكرانيا، في ظل تصاعد فضائح الفساد التي هزت حكومته
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يواجه زيلينسكي أضعف موقف له منذ بداية الحرب بعد أن أدت فضيحة فساد إلى استقالة اثنين من وزرائه، في الوقت الذي تحقق فيه روسيا مكاسب في ساحة المعركة".وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن فلاديمير زيلينسكي يجد نفسه في أضعف موقف له منذ بداية الصراع في أوكرانيا، في ظل تصاعد فضائح الفساد التي هزت حكومته أخيرا، والتقدم الميداني المستمر والناجح للقوات الروسية على جبهات القتال.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يواجه زيلينسكي أضعف موقف له منذ بداية الحرب بعد أن أدت فضيحة فساد إلى استقالة اثنين من وزرائه، في الوقت الذي تحقق فيه روسيا مكاسب في ساحة المعركة".
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة "تلغرام" التابعة للمكتب صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات التفتيش. ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، أن مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنازل وزير الطاقة
السابق غيرمان غالوشينكو وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) أيضا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
وفي وقت لاحق، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غسلت عبر مكتب في وسط كييف.