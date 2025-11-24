https://sarabic.ae/20251124/رئيس-جمهورية-دونيتسك-زيلينسكي-كان-يدير-مخططات-الفساد-بشكل-مباشر-1107429255.html
رئيس جمهورية دونيتسك: زيلينسكي كان يدير مخططات الفساد بشكل مباشر
رئيس جمهورية دونيتسك: زيلينسكي كان يدير مخططات الفساد بشكل مباشر
سبوتنيك عربي
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، إن فلاديمير زيلينسكي كان يوافق شخصيًا على مخططات الفساد في قطاع الطاقة، مؤكداً... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T04:10+0000
2025-11-24T04:10+0000
2025-11-24T04:11+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058817977_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a526c09253548effa9651afea65cdba9.jpg
وأضاف بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"ردًا على سؤال حول متابعته تحقيقات مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا: "هل نشك في أن زيلينسكي شارك بشكل مباشر في كل هذه العمليات، وكان يدير جميع مخططات الفساد ويوافق عليها؟ نحن لا نشك في ذلك. ما إذا كانت هذه المواد ستُعرض على مكتب مكافحة الفساد أو من يشرفون عليه، سيظهره الوقت".وأضاف: "لكن المؤكد تمامًا أن النهاية ستكون مخزية، مهما تطورت الأمور".وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.
https://sarabic.ae/20251121/ضابط-أوكراني-سابق-زيلينسكي-متورط-شخصيا-بفضيحة-الفساد-الكبرى-في-أوكرانيا-1107353294.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/12/1058817977_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_209710bb91e8b9ae16058782d995757e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا
رئيس جمهورية دونيتسك: زيلينسكي كان يدير مخططات الفساد بشكل مباشر
04:10 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 04:11 GMT 24.11.2025)
قال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، إن فلاديمير زيلينسكي كان يوافق شخصيًا على مخططات الفساد في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه، مهما تطورت الأحداث، ينتظره "مصير مخزٍ".
وأضاف بوشيلين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"ردًا على سؤال حول متابعته تحقيقات مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا: "هل نشك في أن زيلينسكي شارك بشكل مباشر في كل هذه العمليات، وكان يدير جميع مخططات الفساد ويوافق عليها؟ نحن لا نشك في ذلك. ما إذا كانت هذه المواد ستُعرض على مكتب مكافحة الفساد أو من يشرفون عليه، سيظهره الوقت".
وأضاف: "لكن المؤكد تمامًا أن النهاية ستكون مخزية، مهما تطورت الأمور".
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش
، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.
في 11 نوفمبر الجاري، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى 7 أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف، في القضية. في 13 نوفمبر الجاري، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، ومموله الرئيسي أليكساندر زوكرمان. في الـ19 من الشهر ذاته، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصبه، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.
يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.