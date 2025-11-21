ضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
من الملعب
إيطاليا إلى الملحق الأوروبي... وبغياب كريستيانو: البرتغال تتأهل إلى كأس العالم
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
https://sarabic.ae/20251121/ضابط-أوكراني-سابق-زيلينسكي-متورط-شخصيا-بفضيحة-الفساد-الكبرى-في-أوكرانيا-1107353294.html
ضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا
ضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا

أكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا.
وقال بروزوروف: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".

وتابع: "بالطبع، أنا متأكد من أنه لم يصدر أي أوامر شخصية. ولكن حتى بالنظر إلى استحواذاته في الخارج واستثماراته في العقارات والأراضي، يمكننا القول إن زيلينسكي أصبح الآن مليارديرًا".

وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد
أمس, 22:41 GMT
وفي خضم فضيحة الفساد في أوكرانيا، قدّم حزب "التضامن الأوروبي"، أمس الخميس، اقتراحا في البرلمان الأوكراني، يطالب زيلينسكي بإقالة مدير مكتبه أندريه يرماك من منصبه، ورستم عمروف من منصبه كأمين عام لمجلس الأمن القومي والدفاع، وفق ما ذكرته النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشينكو.

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.

وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: كييف قامت بتعديل أحد البنود الـ28 في خطة التسوية الأمريكية
05:55 GMT
لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.

في 11 نوفمبر الجاري، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى 7 أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف، في القضية. في 13 نوفمبر الجاري، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، ومموله الرئيسي أليكساندر زوكرمان. في الـ19 من الشهر ذاته، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصبه، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.

يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.
نائب في البرلمان الأوكراني يدعو زيلينسكي للاستقالة
خبيرة: "شبكة العنكبوت" كانت آخر ورقة أوروبية بيد زيلينسكي لتعطيل المفاوضات
