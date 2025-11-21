https://sarabic.ae/20251121/ضابط-أوكراني-سابق-زيلينسكي-متورط-شخصيا-بفضيحة-الفساد-الكبرى-في-أوكرانيا-1107353294.html

ضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا. 21.11.2025

وقال بروزوروف: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".وفي خضم فضيحة الفساد في أوكرانيا، قدّم حزب "التضامن الأوروبي"، أمس الخميس، اقتراحا في البرلمان الأوكراني، يطالب زيلينسكي بإقالة مدير مكتبه أندريه يرماك من منصبه، ورستم عمروف من منصبه كأمين عام لمجلس الأمن القومي والدفاع، وفق ما ذكرته النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشينكو.وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.نائب في البرلمان الأوكراني يدعو زيلينسكي للاستقالةخبيرة: "شبكة العنكبوت" كانت آخر ورقة أوروبية بيد زيلينسكي لتعطيل المفاوضات

