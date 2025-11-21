https://sarabic.ae/20251121/ضابط-أوكراني-سابق-زيلينسكي-متورط-شخصيا-بفضيحة-الفساد-الكبرى-في-أوكرانيا-1107353294.html
ضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا
ضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا. 21.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-21T07:37+0000
2025-11-21T07:37+0000
2025-11-21T07:37+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828588_0:9:272:162_1920x0_80_0_0_ca113456a56afd2b17a9aa4f44da8a1f.png
وقال بروزوروف: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".وفي خضم فضيحة الفساد في أوكرانيا، قدّم حزب "التضامن الأوروبي"، أمس الخميس، اقتراحا في البرلمان الأوكراني، يطالب زيلينسكي بإقالة مدير مكتبه أندريه يرماك من منصبه، ورستم عمروف من منصبه كأمين عام لمجلس الأمن القومي والدفاع، وفق ما ذكرته النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشينكو.وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.نائب في البرلمان الأوكراني يدعو زيلينسكي للاستقالةخبيرة: "شبكة العنكبوت" كانت آخر ورقة أوروبية بيد زيلينسكي لتعطيل المفاوضات
https://sarabic.ae/20251120/موسكو-السلطات-الأوكرانية-عصابة-سرقة-وفساد-1107348030.html
https://sarabic.ae/20251121/إعلام-كييف-قامت-بتعديل-أحد-البنود-الـ28-في-خطة-التسوية-الأمريكية-1107351523.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068828588_22:0:250:171_1920x0_80_0_0_3087ec65b109779166deb58e7cc0b0f3.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
ضابط أوكراني سابق: زيلينسكي متورط شخصيا بفضيحة الفساد الكبرى في أوكرانيا
أكد فاسيلي بروزوروف، الضابط السابق في جهاز الأمن الأوكراني، لوسائل إعلام روسية، أن فلاديمير زيلينسكي، متورط شخصيًا في فضيحة فساد بأوكرانيا.
وقال بروزوروف: "من المستحيل ألا يكون الزعيم الأعلى على علم بالمخططات، التي تشمل قطاعات اقتصادية استراتيجية، مثل الطاقة".
وتابع: "بالطبع، أنا متأكد من أنه لم يصدر أي أوامر شخصية. ولكن حتى بالنظر إلى استحواذاته في الخارج واستثماراته في العقارات والأراضي، يمكننا القول إن زيلينسكي أصبح الآن مليارديرًا".
وأضاف: "كسب المال بشرف في أوكرانيا أمر غير واقعي".
وفي خضم فضيحة الفساد في أوكرانيا، قدّم حزب "التضامن الأوروبي"، أمس الخميس، اقتراحا في البرلمان الأوكراني، يطالب زيلينسكي بإقالة مدير مكتبه أندريه يرماك من منصبه، ورستم عمروف من منصبه كأمين عام لمجلس الأمن القومي والدفاع، وفق ما ذكرته النائبة الأوكرانية إيرينا غيراشينكو.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أطلق المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، عملية واسعة النطاق للكشف عن مخططات فساد في قطاع الطاقة. ونشرت قناة المكتب على تطبيق "تلغرام"، صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية عثر عليها أثناء عمليات تفتيش لمنازل مسؤولين أوكرانيين مرتبطين بالقطاع، ولم يكشف عن المبلغ الدقيق.
وأفاد النائب في البرلمان الأوكراني، ياروسلاف غيليزنياك، أن "مكتب مكافحة الفساد أجرى عمليات تفتيش لمنزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة "إنيرغوأتوم". ووفقًا لصحيفة "أوكراينسكايا برافدا"، أجرى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أيضًا عمليات تفتيش لمنزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، الذي وصفته وسائل الإعلام الأوكرانية بأنه "حقيبة أموال" زيلينسكي. ووفقًا للنائب، فقد تم ترحيل رجل الأعمال على عجل من أوكرانيا مسبقًا.
لاحقًا، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد مقتطفات من تسجيلات صوتية لمحادثات بين مينديتش، وممثل شركة "إنيرغوأتوم"، دميتري باسوف، ومستشار غالوشينكو، إيغور ميرونيوك. وثبت للمكتب أن الأموال المحصلة من مخططات مشبوهة قد غُسلت عبر مكتب في وسط كييف.
في 11 نوفمبر الجاري، وجّه المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) لائحة اتهام إلى 7 أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، بمن فيهم مينديتش. كما تورط نائب رئيس الوزراء السابق أوليكسي تشيرنيشوف، في القضية. في 13 نوفمبر الجاري، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، ومموله الرئيسي أليكساندر زوكرمان. في الـ19 من الشهر ذاته، أقال البرلمان الأوكراني غالوشينكو من منصبه، وسفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.
يتهم مينديتش، الذي غادر أوكرانيا قبيل تفجر الفضيحة، بتدبير مخطط فساد مع عدد من كبار المسؤولين، بينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية. وهو شريك في ملكية شركة الإنتاج السمعي البصري التي أسسها زيلينسكي.