https://sarabic.ae/20251120/موسكو-السلطات-الأوكرانية-عصابة-سرقة-وفساد-1107348030.html
موسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد
موسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد
سبوتنيك عربي
وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وسط فضيحة الفساد في أوكرانيا، نظام كييف بأنه عصابة سرقة وفساد تستفيد من الحرب على حساب أموال... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-20T22:41+0000
2025-11-20T22:41+0000
2025-11-20T22:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_0:124:2832:1717_1920x0_80_0_0_a373f4f60f656b62c305130fdc1c7585.jpg
وقال الدبلوماسي الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد قلنا لكم في كل اجتماع تقريبًا بأنكم تتعاملون مع عصابة سارقة فاسدة تستفيد من الحرب باستخدام أموالكم".وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أعلن، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تنفيذه عملية تفتيش واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته في "تليغرام" صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عثر عليها خلال عملية خاصة.في غضون ذلك، صرح عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يجري عمليات تفتيش في منزلي وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وفي شركة إينيرغواتوم.بدورها أفادت صحيفة "أوكرينسكا برافدا"، نقلاً عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، أن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضًا عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي اتضح أنه فر من أوكرانيا بالفعل.وبعد ذلك، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة إينيرغواتوم دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق غالوشينكو.وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وجه المكتب الوطني لمكافحة الفساد لائحة اتهام إلى سبعة أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، من بينهم مينديتش.كما تورط في القضية نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف. وتمت إقالة غالوشينكو من منصبه كوزير للعدل. ومن المقرر أن يوافق البرلمان الأوكراني على استقالته، وكذلك استقالة سفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش ومموله الرئيسي، ألكسندر تسوكرمان.
https://sarabic.ae/20251120/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الأسبق-على-مكتب-مكافحة-الفساد-فتح-قضية-جنائية-ضد-زيلينسكي-1107330096.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104452/31/1044523182_394:0:2751:1768_1920x0_80_0_0_e60ac9ea91cf7e1b8f15425145e42a41.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
موسكو: السلطات الأوكرانية عصابة سرقة وفساد
وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وسط فضيحة الفساد في أوكرانيا، نظام كييف بأنه عصابة سرقة وفساد تستفيد من الحرب على حساب أموال الآخرين.
وقال الدبلوماسي الروسي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد قلنا لكم في كل اجتماع تقريبًا بأنكم تتعاملون مع عصابة سارقة فاسدة تستفيد من الحرب باستخدام أموالكم".
وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أعلن، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، تنفيذه عملية تفتيش واسعة النطاق في قطاع الطاقة. ونشر المكتب عبر قناته في "تليغرام" صورة لأكياس مليئة برزم من العملات الأجنبية عثر عليها خلال عملية خاصة.
في غضون ذلك، صرح عضو البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن المكتب الوطني لمكافحة الفساد يجري عمليات تفتيش في منزلي وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي غيرمان غالوشينكو، وفي شركة إينيرغواتوم.
بدورها أفادت صحيفة "أوكرينسكا برافدا"، نقلاً عن مصدر في جهات إنفاذ القانون، أن ضباط المكتب الوطني لمكافحة الفساد أجروا أيضًا عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، شريك زيلينسكي، والذي اتضح أنه فر من أوكرانيا بالفعل.
وبعد ذلك، نشر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا مقتطفات من تسجيلات صوتية في قضية فساد بقطاع الطاقة، تضمنت محادثات بين مينديتش وممثل شركة إينيرغواتوم دميتري باسوف، وإيغور ميرونيوك، مستشار وزير الطاقة السابق غالوشينكو.
وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وجه المكتب الوطني لمكافحة الفساد لائحة اتهام إلى سبعة أعضاء في منظمة إجرامية متورطة في فساد بقطاع الطاقة، من بينهم مينديتش.
كما تورط في القضية نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق
أليكسي تشيرنيشوف. وتمت إقالة غالوشينكو من منصبه كوزير للعدل. ومن المقرر أن يوافق البرلمان الأوكراني على استقالته، وكذلك استقالة سفيتلانا غرينتشوك من منصب وزيرة الطاقة.
وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش ومموله الرئيسي، ألكسندر تسوكرمان.