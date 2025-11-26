عربي
موسكو: خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا لم تتم مناقشتها في أبوظبي- عاجل
أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا لم تناقش بعد الخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا، والتي تلقتها عبر قنوات غير رسمية، مع أي جهة". 26.11.2025, سبوتنيك عربي
وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1"، بافيل زاروبين: "لم تُناقش خطة السلام في أبوظبي. ولم تُناقش خطة السلام بالتفصيل مع أي جهة حتى الآن".وأضاف: "ممثلون عن الجهات المعنية بالشأن الأوكراني شاركوا في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي"، مشيرا إلى أن "مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية يجتمعون بشكل دوري لمناقشة المسائل المتعلقة بتبادل الأسرى".وبين مساعد الرئيس الروسي أن "هناك عدد من النقاط في الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا التي تسلمتها روسيا عبر قنوات غير رسمية تتطلب تحليلا جديا، كما أن بعض جوانب الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن النظر إليها بإيجابية لكن العديد منها يتطلب بحثا".وتابع: "الوضع المتعلق بخطة السلام الأميركية للتسوية في أوكرانيا يتطور بسرعة" مشيرا إلى أن "الأوروبيون يتدخلون بلا داعٍ في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا".
موسكو: خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا لم تتم مناقشتها في أبوظبي- عاجل

08:55 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 09:05 GMT 26.11.2025)
© Sputnik . Aleksiy Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصوريوري أوشاكوف
يوري أوشاكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Aleksiy Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أفاد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، بأن "روسيا لم تناقش بعد الخطة الأمريكية الخاصة بأوكرانيا، والتي تلقتها عبر قنوات غير رسمية، مع أي جهة".
وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1"، بافيل زاروبين: "لم تُناقش خطة السلام في أبوظبي. ولم تُناقش خطة السلام بالتفصيل مع أي جهة حتى الآن".
وأضاف: "ممثلون عن الجهات المعنية بالشأن الأوكراني شاركوا في المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي"، مشيرا إلى أن "مسؤولون في أجهزة الاستخبارات الروسية والأوكرانية يجتمعون بشكل دوري لمناقشة المسائل المتعلقة بتبادل الأسرى".
وبين مساعد الرئيس الروسي أن "هناك عدد من النقاط في الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا التي تسلمتها روسيا عبر قنوات غير رسمية تتطلب تحليلا جديا، كما أن بعض جوانب الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا يمكن النظر إليها بإيجابية لكن العديد منها يتطلب بحثا".
وتابع: "الوضع المتعلق بخطة السلام الأميركية للتسوية في أوكرانيا يتطور بسرعة" مشيرا إلى أن "الأوروبيون يتدخلون بلا داعٍ في الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا".
