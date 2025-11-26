عربي
موسكو: ويتكوف يزور موسكو الأسبوع المقبل
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن "عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي... 26.11.2025
وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1"، بافيل زاروبين: "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".وبيّن مساعد الرئيس الروسي أنه لا يعرف من أين حصلت وسائل الإعلام على المعلومات المتعلقة بالمحادثات الهاتفية بين الجانبين، "هناك من يسربها، وهناك من يتنصت عليها، ولكن ليس الجانب الروسي".وأردف أوشاكوف: "أتحدث مع ويتكوف في كثير من الأحيان، لكن جوهر محادثاتنا سري، ولا أعلق عليها".وردًا على سؤال الصحفي حول محادثته مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أعرب أوشاكوف، عن استغرابه من الاهتمام الذي حظي به حديثه مع دميترييف، مؤكدًا أنه يستطيع التحدث معه هاتفيًا، كما هو الحال مع أي شخص آخر.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "خلال الأسبوع الماضي، أحرز فريقي تقدما هائلا فيما يتعلق بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. حرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا!".وأضاف ترامب: "تم ضبط خطة السلام الأصلية المكوّنة من 28 نقطة، التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع مدخلات إضافية من كلا الجانبين، ولا يوجد سوى عدد قليل من نقاط الخلاف المتبقية".وأردف ترامب: "سيتم إطلاعي على التقدم المحرز، إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز".ومضى ترامب: "أتطلع إلى لقاء زيلينسكي والرئيس بوتين، وآمل أن يكون ذلك قريبا، وأن مثل هذا اللقاء ممكن عندما يتم الاتفاق على الصفقة الخاصة بالتسوية الأوكرانية أو تكون في مراحلها النهائية".وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
https://sarabic.ae/20251125/ترامب-وجهت-ويتكوف-للقاء-الرئيس-بوتين-في-موسكو-1107492882.html
https://sarabic.ae/20251126/ترامب-على-أوكرانيا-القبول-بخطة-التسوية-بسبب-تفوق-روسيا-1107497453.html
https://sarabic.ae/20251126/ترامب-الأراضي-الأوكرانية-قد-تصبح-روسية-في-نهاية-المطاف-1107496154.html
https://sarabic.ae/20251126/ترامب-تقدم-ملحوظ-في-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-ومبادئ-الاتفاق-باتت-شبه-جاهزة-فيديو-1107495968.html
https://sarabic.ae/20251125/أردوغان-يمكن-عقد-محادثات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1107494245.html
موسكو: ويتكوف يزور موسكو الأسبوع المقبل

06:24 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 06:57 GMT 26.11.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن "عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف".
وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1"، بافيل زاروبين: "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".

وأشار أوشاكوف إلى أن "تقارير إعلامية حول اتصالات محتملة بين مسؤولين روس وأمريكيين يتم نشرها بهدف عرقلة تطوير العلاقات بين البلدين".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: وجهت ويتكوف للقاء الرئيس بوتين في موسكو
أمس, 19:45 GMT
وبيّن مساعد الرئيس الروسي أنه لا يعرف من أين حصلت وسائل الإعلام على المعلومات المتعلقة بالمحادثات الهاتفية بين الجانبين، "هناك من يسربها، وهناك من يتنصت عليها، ولكن ليس الجانب الروسي".

ونوّه إلى أن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة صعبة، بما في ذلك من خلال الاتصالات الهاتفية"، مؤكدًا بأنه يتحدث باستمرار مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، لكنه يرفض التعليق على محتوى محادثاتهما.

وأردف أوشاكوف: "أتحدث مع ويتكوف في كثير من الأحيان، لكن جوهر محادثاتنا سري، ولا أعلق عليها".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيا
05:06 GMT
وردًا على سؤال الصحفي حول محادثته مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أعرب أوشاكوف، عن استغرابه من الاهتمام الذي حظي به حديثه مع دميترييف، مؤكدًا أنه يستطيع التحدث معه هاتفيًا، كما هو الحال مع أي شخص آخر.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه كلف مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، بالاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، لمناقشة "الخطة الأمريكية" للحل السلمي للصراع في أوكرانيا.

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "خلال الأسبوع الماضي، أحرز فريقي تقدما هائلا فيما يتعلق بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. حرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا!".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: الأراضي الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف
02:30 GMT
وأضاف ترامب: "تم ضبط خطة السلام الأصلية المكوّنة من 28 نقطة، التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع مدخلات إضافية من كلا الجانبين، ولا يوجد سوى عدد قليل من نقاط الخلاف المتبقية".

وتابع: "على أمل وضع اللمسات الأخيرة على خطة السلام هذه، وجّهت مبعوثي الخاص ستيف ويتكوف، للقاء الرئيس بوتين في موسكو، وفي الوقت ذاته، سيجتمع وزير الجيش دان دريسكول مع الأوكرانيين".

وأردف ترامب: "سيتم إطلاعي على التقدم المحرز، إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: تقدم ملحوظ في مفاوضات التسوية الأوكرانية ومبادئ الاتفاق باتت شبه جاهزة.. فيديو
00:40 GMT
ومضى ترامب: "أتطلع إلى لقاء زيلينسكي والرئيس بوتين، وآمل أن يكون ذلك قريبا، وأن مثل هذا اللقاء ممكن عندما يتم الاتفاق على الصفقة الخاصة بالتسوية الأوكرانية أو تكون في مراحلها النهائية".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".

وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان: يمكن عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
أمس, 20:43 GMT
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ ما تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.

ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.
