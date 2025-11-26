https://sarabic.ae/20251126/موسكو-ويتكوف-يزور-موسكو-الأسبوع-المقبل-1107499286.html

موسكو: ويتكوف يزور موسكو الأسبوع المقبل

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، أن "عددًا من مسؤولي الإدارة الأمريكية المعنيين بالشؤون الأوكرانية، سيزورون موسكو برفقة المبعوث الرئاسي...

وقال أوشاكوف لصحفي "قناة روسيا 1"، بافيل زاروبين: "سيصل ويتكوف إلى موسكو، الأسبوع المقبل. وسيرافقه عدد من المسؤولين الإداريين الآخرين المعنيين بالشؤون الأوكرانية".وبيّن مساعد الرئيس الروسي أنه لا يعرف من أين حصلت وسائل الإعلام على المعلومات المتعلقة بالمحادثات الهاتفية بين الجانبين، "هناك من يسربها، وهناك من يتنصت عليها، ولكن ليس الجانب الروسي".وأردف أوشاكوف: "أتحدث مع ويتكوف في كثير من الأحيان، لكن جوهر محادثاتنا سري، ولا أعلق عليها".وردًا على سؤال الصحفي حول محادثته مع كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أعرب أوشاكوف، عن استغرابه من الاهتمام الذي حظي به حديثه مع دميترييف، مؤكدًا أنه يستطيع التحدث معه هاتفيًا، كما هو الحال مع أي شخص آخر.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "خلال الأسبوع الماضي، أحرز فريقي تقدما هائلا فيما يتعلق بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. حرب لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا!".وأضاف ترامب: "تم ضبط خطة السلام الأصلية المكوّنة من 28 نقطة، التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع مدخلات إضافية من كلا الجانبين، ولا يوجد سوى عدد قليل من نقاط الخلاف المتبقية".وأردف ترامب: "سيتم إطلاعي على التقدم المحرز، إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز".ومضى ترامب: "أتطلع إلى لقاء زيلينسكي والرئيس بوتين، وآمل أن يكون ذلك قريبا، وأن مثل هذا اللقاء ممكن عندما يتم الاتفاق على الصفقة الخاصة بالتسوية الأوكرانية أو تكون في مراحلها النهائية".وصرح الكرملين بأن روسيا ما تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

