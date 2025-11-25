https://sarabic.ae/20251125/أردوغان-يمكن-عقد-محادثات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1107494245.html

أردوغان: يمكن عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

أردوغان: يمكن عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن أمله في عقد المحادثات المباشرة بشأن أوكرانيا في إسطنبول، مشيرا إلى أن تركيا تجري اتصالات مع روسيا... 25.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-25T20:43+0000

2025-11-25T20:43+0000

2025-11-25T20:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg

وقال أردوغان، وفقا لما نقله بيان الرئاسة التركية: "المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تجري في إسطنبول وأن بلاده على اتصال مع الجانبين الأوكراني والروسي لهذا الغرض".وأشار إلى أن وقف إطلاق نار يشمل البنية التحتية للطاقة قد يوفر "ظروف مواتية" للتفاوض على اتفاق سلام شامل بين روسيا وأوكرانيا.وقال: "وقف إطلاق نار يشمل البنية التحتية للطاقة والموانئ يمكن أن يوفر الظروف المواتية للتفاوض على اتفاق سلام شامل بين الأطراف".وجاء في بيان الكرملين: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية السلمية، وأشار فلاديمير بوتين إلى أن هذه المقترحات، بنسختها التي اطّلعنا عليها، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، وأكد الجانبان مجددا اهتمام روسيا بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية".أردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامبالكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف

https://sarabic.ae/20251124/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-أردوغان-1107442427.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم