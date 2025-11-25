عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أردوغان: يمكن عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
أردوغان: يمكن عقد محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن أمله في عقد المحادثات المباشرة بشأن أوكرانيا في إسطنبول، مشيرا إلى أن تركيا تجري اتصالات مع روسيا... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن أمله في عقد المحادثات المباشرة بشأن أوكرانيا في إسطنبول، مشيرا إلى أن تركيا تجري اتصالات مع روسيا وأوكرانيا لهذا الشأن.
وقال أردوغان، وفقا لما نقله بيان الرئاسة التركية: "المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن تجري في إسطنبول وأن بلاده على اتصال مع الجانبين الأوكراني والروسي لهذا الغرض".

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية لتسهيل الاتصال المباشر بين روسيا وأوكرانيا لتحقيق السلام.

وأشار إلى أن وقف إطلاق نار يشمل البنية التحتية للطاقة قد يوفر "ظروف مواتية" للتفاوض على اتفاق سلام شامل بين روسيا وأوكرانيا.
بوتين وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
بوتين يبلغ أردوغان بأن مقترحات واشنطن يمكن أن تشكل أساسا لحل الصراع في أوكرانيا
أمس, 12:26 GMT
وقال: "وقف إطلاق نار يشمل البنية التحتية للطاقة والموانئ يمكن أن يوفر الظروف المواتية للتفاوض على اتفاق سلام شامل بين الأطراف".

وفي وقت سابق، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادلا خلاله وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية.

وجاء في بيان الكرملين: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك في سياق المقترحات الأمريكية للتسوية السلمية، وأشار فلاديمير بوتين إلى أن هذه المقترحات، بنسختها التي اطّلعنا عليها، تتوافق مع مناقشات القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا، ويمكنها، من حيث المبدأ، أن تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، وأكد الجانبان مجددا اهتمام روسيا بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة الأوكرانية".
أردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب
الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيف
