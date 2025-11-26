https://sarabic.ae/20251126/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-البنية-التحتية-للطاقة-والنقل-تعمل-لصالح-قوات-كييف--وزارة-الدفاع--1107506387.html

القوات الروسية تستهدف منشآت بنى تحتية للطاقة والنقل تعمل لصالح قوات كييف- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت، بضربات مكثفة، منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل، التي تستخدمها القوات المسلحة... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "ألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بمنشأة لإنتاج الذخيرة ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 143 منطقة".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، اتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، فيما بلغت خسائرالقوات المسلحة الأوكرانية 275 عسكريا في يوم واحد".وبيّنت الدفاع الروسية أن وحدات روسية من قوات مجموعة "المركز"، حيّدت أكثر من 450 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منهم أكثر من 210 عسكريين، قُتلوا في معركة كراسنوأرميسك وحدها.وتابع بيان الدفاع الروسية: "كما تم تحييد أكثر من 210 جنود، و7 مركبات قتالية مدرعة، و3 مركبات، وقطعتان من المدفعية الميدانية في قطاع الجيش الأحمر. وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز"، أكثر من 450 عسكريًا، ودبابة، و7 مركبات قتالية مدرعة، و4 شاحنات بيك آب، وقطعتان من المدفعية الميدانية، ورادارا مضادا للبطاريات من طراز "AN/TPQ-50" أمريكي الصنع".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

