القوات الروسية تسقط 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة واحدة - وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح خلال الليلة الماضية، فوق البحر الأسود
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الإنذار الدفاعية الجوية، خلال الليلة الماضية، 33 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة تم تدميرها فوق البحر الأسود".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح خلال الليلة الماضية، فوق البحر الأسود وأراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الإنذار الدفاعية الجوية، خلال الليلة الماضية، 33 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 13 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة ليبيتسك، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة تم تدميرها فوق البحر الأسود".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة،
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.