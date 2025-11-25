https://sarabic.ae/20251125/التصدي-لأكبر-هجوم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-وتدمير-249-طائرة---الدفاع-الروسية-1107460655.html
التصدي لأكبر هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية وتدمير 249 طائرة - الدفاع الروسية
التصدي لأكبر هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية وتدمير 249 طائرة - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لأحد أكبر الهجمات الأخيرة التي شنّتها الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال الليل،... 25.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-25T05:24+0000
2025-11-25T05:24+0000
2025-11-25T05:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو [20:00 غرينتش] في 24 نوفمبر حتى الساعة 07:00 [04:00 غرينتش] في 25 نوفمبر، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 249 طائرة مسيّرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أن من بين الطائرات، تم إسقاط 116 طائرة فوق البحر الأسود، و76 فوق إقليم كراسنودار، و23 فوق جمهورية القرم، و16 فوق مقاطعة روستوف، و7 فوق مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق بحر آزوف، و2 فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة ليبسك.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
https://sarabic.ae/20251125/إقليم-كراسنودار-الروسي-يتعرض-لهجوم-أوكراني-واسع-إصابة-6-أشخاص-وتضرر-أكثر-من-20-منزلا-1107461073.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
التصدي لأكبر هجوم للطائرات المسيرة الأوكرانية وتدمير 249 طائرة - الدفاع الروسية
05:24 GMT 25.11.2025 (تم التحديث: 05:36 GMT 25.11.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لأحد أكبر الهجمات الأخيرة التي شنّتها الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال الليل، واعترضت ودمرت 249 طائرة مسيّرة أوكرانية.
وقالت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو [20:00 غرينتش] في 24 نوفمبر حتى الساعة 07:00 [04:00 غرينتش] في 25 نوفمبر، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 249 طائرة مسيّرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن من بين الطائرات، تم إسقاط 116 طائرة فوق البحر الأسود، و76 فوق إقليم كراسنودار، و23 فوق جمهورية القرم، و16 فوق مقاطعة روستوف، و7 فوق مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق بحر آزوف، و2 فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة ليبسك.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.