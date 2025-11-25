https://sarabic.ae/20251125/إقليم-كراسنودار-الروسي-يتعرض-لهجوم-أوكراني-واسع-إصابة-6-أشخاص-وتضرر-أكثر-من-20-منزلا-1107461073.html
حاكم كراسنودار الروسي: الإقليم يتعرض لهجوم أوكراني واسع.. إصابة 6 أشخاص وتضرر أكثر من 20 منزلا
وقال كوندراشيف عبر قناته على "تلغرام": "خلال الليل، تعرض إقليم كراسنودار لإحدى أكثر الهجمات استمرارية وشدة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان الإقليم، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلاً في خمس بلديات".وأضاف أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على إخماد حريق في سطح أحد المباني السكنية في مدينة توابسي. كما أصيب حارس في مؤسسة مجاورة بشظايا، لكنه رفض النقل إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، محذرا من أن تهديد الهجمات مستمر في المنطقة. وفي وقت سابق، أفاد المركز العملياتي في كراسنودار بتضرر مبنيين سكنيين ومبنى إداري في كراسنودار، وخمسة مبانٍ سكنية في نوفوروسيسك، ومنزلين خاصين في جيلينجيك، كما أصيب أربعة أشخاص في نوفوروسيسك ويتلقون المساعدة اللازمة.وتستهدف القوات الأوكرانية يومياً المنشآت المدنية في المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة. وترد القوات الروسية بضربات دقيقة جواً وبحراً وعلى الأرض، بما في ذلك الطائرات المسيرة، مع التركيز حصرياً على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
الأخبار
ar_EG
أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراشيف، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض الإقليم لواحدة من أطول وأكبر الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية.
وقال كوندراشيف عبر قناته على "تلغرام": "خلال الليل، تعرض إقليم كراسنودار لإحدى أكثر الهجمات استمرارية وشدة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان الإقليم، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلاً في خمس بلديات".
وأضاف أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على إخماد حريق في سطح أحد المباني السكنية في مدينة توابسي. كما أصيب حارس في مؤسسة مجاورة بشظايا، لكنه رفض النقل إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، محذرا من أن تهديد الهجمات مستمر في المنطقة.
وفي وقت سابق، أفاد المركز العملياتي في كراسنودار بتضرر مبنيين سكنيين ومبنى إداري في كراسنودار، وخمسة مبانٍ سكنية في نوفوروسيسك، ومنزلين خاصين في جيلينجيك، كما أصيب أربعة أشخاص في نوفوروسيسك ويتلقون المساعدة اللازمة.
وتستهدف القوات الأوكرانية يومياً المنشآت المدنية في المناطق الروسية
باستخدام الطائرات المسيرة. وترد القوات الروسية بضربات دقيقة جواً وبحراً وعلى الأرض، بما في ذلك الطائرات المسيرة، مع التركيز حصرياً على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.