حاكم كراسنودار الروسي: الإقليم يتعرض لهجوم أوكراني واسع.. إصابة 6 أشخاص وتضرر أكثر من 20 منزلا

أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال كوندراشيف عبر قناته على "تلغرام": "خلال الليل، تعرض إقليم كراسنودار لإحدى أكثر الهجمات استمرارية وشدة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان الإقليم، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلاً في خمس بلديات".وأضاف أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على إخماد حريق في سطح أحد المباني السكنية في مدينة توابسي. كما أصيب حارس في مؤسسة مجاورة بشظايا، لكنه رفض النقل إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، محذرا من أن تهديد الهجمات مستمر في المنطقة. وفي وقت سابق، أفاد المركز العملياتي في كراسنودار بتضرر مبنيين سكنيين ومبنى إداري في كراسنودار، وخمسة مبانٍ سكنية في نوفوروسيسك، ومنزلين خاصين في جيلينجيك، كما أصيب أربعة أشخاص في نوفوروسيسك ويتلقون المساعدة اللازمة.وتستهدف القوات الأوكرانية يومياً المنشآت المدنية في المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة. وترد القوات الروسية بضربات دقيقة جواً وبحراً وعلى الأرض، بما في ذلك الطائرات المسيرة، مع التركيز حصرياً على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
أفاد حاكم إقليم كراسنودار الروسي، فينيامين كوندراشيف، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض الإقليم لواحدة من أطول وأكبر الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية.
وقال كوندراشيف عبر قناته على "تلغرام": "خلال الليل، تعرض إقليم كراسنودار لإحدى أكثر الهجمات استمرارية وشدة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان الإقليم، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلاً في خمس بلديات".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة امرأة وتضرر عشرات المنازل في هجوم أوكراني بالمسيرات على إقليم كراسنودار الروسي
17 فبراير, 01:43 GMT
وأضاف أن فرق الإنقاذ ما زالت تعمل على إخماد حريق في سطح أحد المباني السكنية في مدينة توابسي. كما أصيب حارس في مؤسسة مجاورة بشظايا، لكنه رفض النقل إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، محذرا من أن تهديد الهجمات مستمر في المنطقة.
وفي وقت سابق، أفاد المركز العملياتي في كراسنودار بتضرر مبنيين سكنيين ومبنى إداري في كراسنودار، وخمسة مبانٍ سكنية في نوفوروسيسك، ومنزلين خاصين في جيلينجيك، كما أصيب أربعة أشخاص في نوفوروسيسك ويتلقون المساعدة اللازمة.
وتستهدف القوات الأوكرانية يومياً المنشآت المدنية في المناطق الروسية باستخدام الطائرات المسيرة. وترد القوات الروسية بضربات دقيقة جواً وبحراً وعلى الأرض، بما في ذلك الطائرات المسيرة، مع التركيز حصرياً على المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية.
