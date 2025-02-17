إصابة امرأة وتضرر عشرات المنازل في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على كراسنودار

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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/إصابة-امرأة-وتضرر-عشرات-المنازل-في-هجوم-أوكراني-موسع-بالمسيرات-على-كراسنودار-1097845625.html
إصابة امرأة وتضرر عشرات المنازل في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على كراسنودار
إصابة امرأة وتضرر عشرات المنازل في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على كراسنودار
سبوتنيك عربي
أصيبت امرأة بجروح، اليوم الاثنين، في هجوم موسع بطائرات بدون طيار في إقليم كراسنودار، مما أدى إلى تضرر 12 منزلاً، بحسب ما أفاد حاكم الإقليم فينيامين كوندراتييف. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T01:43+0000
2025-02-17T01:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوندراتييف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "نفذ نظام كييف هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي المنطقة. ونتيجة لسقوط الحطام في قرية إلسكي في منطقة سيفرسكي، وفقًا للمعلومات الأولية، تضرر 12 منزلاً حيث تحطمت النوافذ. وأصيبت امرأة، وتلقت الإسعافات الأولية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250216/صحيفة-روسية-المحادثات-حول-أوكرانيا-بمشاركة-موسكو-ستنطلق-الثلاثاء-في-الرياض-1097845043.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة

إصابة امرأة وتضرر عشرات المنازل في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على كراسنودار

01:43 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Anton Vergun / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Anton Vergun
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تابعنا عبر
أصيبت امرأة بجروح، اليوم الاثنين، في هجوم موسع بطائرات بدون طيار في إقليم كراسنودار، مما أدى إلى تضرر 12 منزلاً، بحسب ما أفاد حاكم الإقليم فينيامين كوندراتييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوندراتييف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "نفذ نظام كييف هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي المنطقة. ونتيجة لسقوط الحطام في قرية إلسكي في منطقة سيفرسكي، وفقًا للمعلومات الأولية، تضرر 12 منزلاً حيث تحطمت النوافذ. وأصيبت امرأة، وتلقت الإسعافات الأولية".
وأضاف أن جميع الأجهزة المعنية توجهت إلى مكان الحادث. مؤكدًا أنه وجه البلدية بالسرعة القصوى للمساعدة في ترميم المنازل المتضررة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة روسية: المحادثات حول أوكرانيا بمشاركة موسكو ستنطلق الثلاثاء في الرياض
أمس, 22:44 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.
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