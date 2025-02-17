https://sarabic.ae/20250217/إصابة-امرأة-وتضرر-عشرات-المنازل-في-هجوم-أوكراني-موسع-بالمسيرات-على-كراسنودار-1097845625.html
إصابة امرأة وتضرر عشرات المنازل في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على كراسنودار
إصابة امرأة وتضرر عشرات المنازل في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على كراسنودار
سبوتنيك عربي
أصيبت امرأة بجروح، اليوم الاثنين، في هجوم موسع بطائرات بدون طيار في إقليم كراسنودار، مما أدى إلى تضرر 12 منزلاً، بحسب ما أفاد حاكم الإقليم فينيامين كوندراتييف. 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T01:43+0000
2025-02-17T01:43+0000
2025-02-17T01:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوندراتييف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "نفذ نظام كييف هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي المنطقة. ونتيجة لسقوط الحطام في قرية إلسكي في منطقة سيفرسكي، وفقًا للمعلومات الأولية، تضرر 12 منزلاً حيث تحطمت النوافذ. وأصيبت امرأة، وتلقت الإسعافات الأولية".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250216/صحيفة-روسية-المحادثات-حول-أوكرانيا-بمشاركة-موسكو-ستنطلق-الثلاثاء-في-الرياض-1097845043.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
إصابة امرأة وتضرر عشرات المنازل في هجوم أوكراني موسع بالمسيرات على كراسنودار
أصيبت امرأة بجروح، اليوم الاثنين، في هجوم موسع بطائرات بدون طيار في إقليم كراسنودار، مما أدى إلى تضرر 12 منزلاً، بحسب ما أفاد حاكم الإقليم فينيامين كوندراتييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوندراتييف في بيان عبر تطبيق "تلغرام"، "نفذ نظام كييف هجومًا واسع النطاق بطائرات بدون طيار على أراضي المنطقة. ونتيجة لسقوط الحطام في قرية إلسكي في منطقة سيفرسكي، وفقًا للمعلومات الأولية، تضرر 12 منزلاً حيث تحطمت النوافذ. وأصيبت امرأة، وتلقت الإسعافات الأولية".
وأضاف أن جميع الأجهزة المعنية توجهت إلى مكان الحادث. مؤكدًا أنه وجه البلدية بالسرعة القصوى للمساعدة في ترميم المنازل المتضررة.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس، من قبل نظام كييف.