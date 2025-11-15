https://sarabic.ae/20251115/الكرملين-بوتين-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-لوكاشينكو-1107143078.html
بوتين ولوكاشينكو يناقشان التعاون الثنائي والقضايا الدولية الراهنة
سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو".وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقبلة في بيشكيك (عاصمة قيرغيزستان)، والاجتماع التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة نهاية العام في سانت بطرسبورغ".وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع.
ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم السبت، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية الراهنة.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو".
وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك الطاقة، بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة".
وأضاف البيان: "اتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي المقبلة في بيشكيك (عاصمة قيرغيزستان)، والاجتماع التقليدي لقادة رابطة الدول المستقلة نهاية العام في سانت بطرسبورغ".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أن التحالف الدفاعي بين روسيا وبيلاروسيا، عامل أساسي في الحفاظ على الاستقرار في ظل الأنشطة العدائية لحلف الناتو، مشيرًا إلى أن الأنشطة التخريبية للغرب قوّضت أسس الحوار البنّاء بين الدول النووية.
وتشهد العلاقات الروسية البيلاروسية
مستوى عاليا من التعاون والتكامل، وتتسم هذه العلاقات بالتنسيق السياسي والاقتصادي والعسكري الوثيق، حيث تجمع البلدين شراكات استراتيجية تشمل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والدفاع.