بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة

بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع موسع لقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة القرغيزية بيشكيك. 27.11.2025

وأكد بوتين في اجتماع موسع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي الضامن الموثوق للأمن والاستقرار في الفضاء الأوراسي.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسلحة الروسية الحديثة أثبتت فاعليتها في العمليات العسكرية على الجبهة .وأضاف بوتين، أن روسيا تقترح البدء في إعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى روسيا ستواصل العمل مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي للكشف عن الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها.وأعلن بوتين، أن القمة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في موسكو.وأضاف بوتين، أن رئاسة روسيا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2026 ستتم تحت شعار "الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب".ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتعقد القمة في مقر الإقامة الحكومية "إنتيماك أوردو" في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومن المتوقع أيضا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية.وسيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.ووصل بوتين، أمس الأربعاء، إلى العاصمة بيشكيك في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره القرغيزي صادر جباروف.ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.بوتين: 97 % من التسويات المالية بين روسيا وقرغيزستان تتم بالعملات الوطنيةبوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو

