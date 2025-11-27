عربي
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة

07:30 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 08:00 GMT 27.11.2025)
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في اجتماع موسع لقمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة القرغيزية بيشكيك.
وأكد بوتين في اجتماع موسع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي الضامن الموثوق للأمن والاستقرار في الفضاء الأوراسي.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستواصل العمل بشكل وثيق مع حلفائها لتعزيز الإمكانات الدفاعية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
06:49 GMT
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسلحة الروسية الحديثة أثبتت فاعليتها في العمليات العسكرية على الجبهة .

وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "نقترح إطلاق برنامج واسع النطاق لتزويد القوات المشتركة بأسلحة ومعدات روسية حديثة، حيث أنها أثبتت فعاليتها في العمليات العسكرية الحقيقية".

وأضاف بوتين، أن روسيا تقترح البدء في إعداد استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى روسيا ستواصل العمل مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي للكشف عن الخلايا الإرهابية وقطع قنوات تمويلها.
وأعلن بوتين، أن القمة المقبلة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستعقد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في موسكو.

وقال الرئيس الروسي في اجتماع موسع لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "تم الاتفاق على أن الدورة المقبلة لمجلس الأمن الجماعي ستعقد في موسكو في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. ونحن نتطلع إلى رؤيتكم في العاصمة الروسية".

وأضاف بوتين، أن رئاسة روسيا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2026 ستتم تحت شعار "الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب".
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتعقد القمة في مقر الإقامة الحكومية "إنتيماك أوردو" في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومن المتوقع أيضا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية.
وسيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
ووصل بوتين، أمس الأربعاء، إلى العاصمة بيشكيك في زيارة رسمية، وكان في استقباله نظيره القرغيزي صادر جباروف.
ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.
بوتين: 97 % من التسويات المالية بين روسيا وقرغيزستان تتم بالعملات الوطنية
بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو
