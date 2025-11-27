بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

عربي
بوتين: روسيا تقترح إطلاق برنامج لتجهيز قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالأسلحة الحديثة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251127/بوتين-يصل-إلى-المقر-الحكومي-إنتيماك-أوردو-في-بيشكيك-لحضور-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1107537397.html
بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 27.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-27T06:49+0000
2025-11-27T07:18+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105824409_0:208:3099:1951_1920x0_80_0_0_be0c9bab0da4f1fedf30acd002e7fc01.jpg
وسيشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية، كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة. في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وتعقد القمة في مقر الإقامة الحكومية "إنتيماك أوردو" في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية.كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.
https://sarabic.ae/20251125/بوتين-يصل-إلى-قرغيزستان-في-زيارة-رسمية-فيديو-1107478740.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105824409_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_2d51d6a8d42e8dd5600b60ac0eb0183a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن
أخبار روسيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن

بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

06:49 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 07:18 GMT 27.11.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وسيشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.
وسيلي ذلك اجتماعات مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في إطار موسع وضيق.
ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية، كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة. في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك .
وتعقد القمة في مقر الإقامة الحكومية "إنتيماك أوردو" في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية.
كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ووصل بوتين، أمس الأربعاء، إلى مقر "ينتيماك أوردو" الرئاسي في العاصمة بيشكيك، وكان في استقباله نظيره القرغيزي صادر جباروف.

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى قيرغيزستان في زيارة رسمية، وكان في استقباله الرئيس القرغيزي صدر جباروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
بوتين يصل إلى قرغيزستان في زيارة رسمية... فيديو
25 نوفمبر, 13:50 GMT
وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".
ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала