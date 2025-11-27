https://sarabic.ae/20251127/بوتين-يصل-إلى-المقر-الحكومي-إنتيماك-أوردو-في-بيشكيك-لحضور-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1107537397.html

بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. 27.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-27T06:49+0000

2025-11-27T06:49+0000

2025-11-27T07:18+0000

أخبار روسيا اليوم

روسيا

فلاديمير بوتين

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105824409_0:208:3099:1951_1920x0_80_0_0_be0c9bab0da4f1fedf30acd002e7fc01.jpg

وسيشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية، كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة. في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وتعقد القمة في مقر الإقامة الحكومية "إنتيماك أوردو" في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية.كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.

https://sarabic.ae/20251125/بوتين-يصل-إلى-قرغيزستان-في-زيارة-رسمية-فيديو-1107478740.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار العالم الآن