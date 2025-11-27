https://sarabic.ae/20251127/بوتين-يصل-إلى-المقر-الحكومي-إنتيماك-أوردو-في-بيشكيك-لحضور-قمة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1107537397.html
بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
بوتين يصل إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وسيشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية، كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة. في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وتعقد القمة في مقر الإقامة الحكومية "إنتيماك أوردو" في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية.كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.
06:49 GMT 27.11.2025 (تم التحديث: 07:18 GMT 27.11.2025)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مقر الرئاسة "إنتيماك أوردو" في بيشكيك عاصمة قرغيزستان لحضور قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وسيشارك الرئيس الروسي في حفل استقبال يقيمه الرئيس القرغيزي صادر جاباروف لرؤساء الدول الأعضاء في المنظمة.
وسيلي ذلك اجتماعات مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في إطار موسع وضيق.
ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية
، كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة. في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
وأعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك .
وتعقد القمة في مقر الإقامة الحكومية "إنتيماك أوردو" في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ومن المتوقع أيضًا أن يحضر بوتين حفل توقيع الوثائق الختامية.
كما سيتحدث الرئيس الروسي إلى الصحافة في ختام زيارة الدولة إلى قرغيزستان، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام أجرى خلالها محادثات مع نظيره القرغيزي كما التقى مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
ووصل بوتين، أمس الأربعاء، إلى مقر "ينتيماك أوردو" الرئاسي في العاصمة بيشكيك، وكان في استقباله نظيره القرغيزي صادر جباروف.
وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أول أمس الاثنين، أن الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قرغيزستان، ستبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وستستمر لمدة يومين.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "غدا (أمس الثلاثاء)، تبدأ الزيارة الرسمية لرئيس روسيا الاتحادية إلى جمهورية قرغيزستان. يتم تنظيم هذه الزيارة بناء على دعوة من رئيس قرغيزستان، صادر جباروف
، وستستمر لمدة يومين، قبيل الاجتماع المخطط له لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في بيشكيك، يوم الخميس 27 نوفمبر الجاري".
ويضم الوفد الروسي، المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية أليكسي ليخاتشوف، وآخرين.