بوتين: روسيا بحاجة إلى الاعتراف بأراضيها الجديدة ليس من أوكرانيا بل من المجتمع الدولي
بوتين: روسيا بحاجة إلى الاعتراف بأراضيها الجديدة ليس من أوكرانيا بل من المجتمع الدولي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا بحاجة إلى اعتراف دولي بالقرارات التي ستتخذ بشأن التسوية أوكرانيا.
وقال بوتين في تصريحات للصحفيين عقب زيارته لقيرغيزستان: "نحتاج إلى اعتراف دولي من اللاعبين الدوليين الرئيسيين بقراراتنا. نحن بالتأكيد بحاجة إلى اعتراف، ولكن ليس من أوكرانيا".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا تريد التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، لكن ذلك مستحيل في الوقت الحالي، قائلا: "بالطبع، نحن نريد في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، لكن ذلك مستحيل عمليًا في الوقت الحالي، مستحيل قانونيًا".وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مشاريع معاهدات، بل قائمة من القضايا المقترحة للمناقشة.وقال بوتين في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "المقترح الأمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن يترجم إلى لغة دبلوماسية"، مشيرا إلى أنه "يجب مناقشة كل بند من الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا".وأكد بوتين أنباء وصول وفد أمريكي إلى موسكو الأسبوع المقبل، وأن موسكو مستعدة لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا بجدية.وأجرى الرئيس الروسي زيارة رسمية إلى بيشكيك في 25-27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التقى خلالها مع الرئيس القرغيزستاني صادير جاباروف، حيث ناقش الجانبان مجموعة واسعة من مجالات الشراكة الاستراتيجية والعلاقات بين الدولتين في مختلف القطاعات.وشارك بوتين، أثناء الزيارة، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي عقدت اليوم الخميس 27 نوفمبر، في بيشكيك.
بوتين: روسيا بحاجة إلى الاعتراف بأراضيها الجديدة ليس من أوكرانيا بل من المجتمع الدولي
وقال بوتين في تصريحات للصحفيين عقب زيارته لقيرغيزستان: "نحتاج إلى اعتراف دولي من اللاعبين الدوليين الرئيسيين بقراراتنا. نحن بالتأكيد بحاجة إلى اعتراف، ولكن ليس من أوكرانيا".
وأضاف: "هذا مهم، لأن الاعتراف بالقرارات يعني أن بعض الأراضي أصبحت (قانونيا) تحت السيادة الروسية. وفي حال وقوع هجوم (من الجانب الأوكراني على تلك الأراضي)، فسيكون هجومًا على روسيا، وبالتالي من حق روسيا القيام بإجراءات المضادة، وإلا يمكن تفسيره على أنه محاولة لاستعادة أراضٍ تعود شرعيًا لأوكرانيا. هذان أمران مختلفان".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن روسيا تريد التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، لكن ذلك مستحيل في الوقت الحالي، قائلا: "بالطبع، نحن نريد في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، لكن ذلك مستحيل عمليًا في الوقت الحالي، مستحيل قانونيًا".
وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مشاريع معاهدات، بل قائمة من القضايا المقترحة للمناقشة.
وقال بوتين في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "المقترح الأمريكي لتسوية الأزمة الأوكرانية يجب أن يترجم إلى لغة دبلوماسية"، مشيرا إلى أنه "يجب مناقشة كل بند من الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا".
وأكد بوتين أنباء وصول وفد أمريكي إلى موسكو الأسبوع المقبل، وأن موسكو مستعدة لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا بجدية.
وأجرى الرئيس الروسي زيارة رسمية إلى بيشكيك في 25-27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التقى خلالها مع الرئيس القرغيزستاني صادير جاباروف، حيث ناقش الجانبان مجموعة واسعة من مجالات الشراكة الاستراتيجية والعلاقات بين الدولتين في مختلف القطاعات.
وشارك بوتين، أثناء الزيارة، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي
التي عقدت اليوم الخميس 27 نوفمبر، في بيشكيك.