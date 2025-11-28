https://sarabic.ae/20251128/القوات-الروسية-تسقط-136-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107573988.html

القوات الروسية تسقط 136 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

القوات الروسية تسقط 136 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 136 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. 28.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-28T04:46+0000

2025-11-28T04:46+0000

2025-11-28T04:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/12/1101777720_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_d3cd2b99c540386a2f090313f1294d6f.jpg

وذكر البيان، أنه قد تم إسقاط "46 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و30 فوق مقاطعة ساراتوف، و29 فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة بريانسك، وخمس فوق مقاطعة فولغوغراد، واثنتان فوق مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق منطقة موسكو، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".وأضاف البيان: "كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كالوغا، و12 مسيرة فوق البحر الأسود، واثنتان فوق بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف

https://sarabic.ae/20251125/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-قرب-سيرغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-وزارة-الدفاع--1107466273.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم