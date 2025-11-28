الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:28 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
11:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
17:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: انتشار عسكري كبير في الجناح الشرقي للناتو استعدادا لحرب متوقعة مع روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أهداف إسرائيل من تكرار توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251128/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-مضادة-لقوات-كييف-في-سومي-وخاركوف-1107573805.html
الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
سبوتنيك عربي
صرحت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي أحبط هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T04:19+0000
2025-11-28T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
وقال مصدر الوكالة: "شنّ العدو هجومين مضادين فاشلين، أحدهما في منطقة فاراشينو، القابعة شرقي مقاطعة سومي".وأضاف المصدر أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التقدم على جبهة ميلوفي-خاتني في مقاطعة خاركوف باءت بالفشل أيضًا.ووفقًا لوزارة الدفاع، شنّت القوات الروسية من مجموعتي "الغرب" و"الشمال" المنتشرة في هاتين المنطقتين، خلال 24 ساعة فقط، ضرباتٍ على القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من عدة مناطق في مقاطعتي سومي وخاركيف، وكذلك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو: نحو 370 جنديًا؛ ثماني مركبات قتالية مدرعة؛ و33 مركبة؛ وعشر محطات حرب إلكترونية؛ ورادار مضاد للبطاريات؛ ومدفع هاوتزر من طراز إم 777؛ ومستودعي ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251125/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-قرب-سيرغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-وزارة-الدفاع--1107466273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف

04:19 GMT 28.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي أحبط هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف.
وقال مصدر الوكالة: "شنّ العدو هجومين مضادين فاشلين، أحدهما في منطقة فاراشينو، القابعة شرقي مقاطعة سومي".
وأضاف المصدر أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التقدم على جبهة ميلوفي-خاتني في مقاطعة خاركوف باءت بالفشل أيضًا.
وأوضح المسؤول الأمني ​​أن العدو شن هجوما واحدا في منطقة خاتنيغو شمال شرق مقاطعة خاركوف، لكنه لم ينجح وتراجع إلى مواقعه الأصلية.
ووفقًا لوزارة الدفاع، شنّت القوات الروسية من مجموعتي "الغرب" و"الشمال" المنتشرة في هاتين المنطقتين، خلال 24 ساعة فقط، ضرباتٍ على القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من عدة مناطق في مقاطعتي سومي وخاركيف، وكذلك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو: نحو 370 جنديًا؛ ثماني مركبات قتالية مدرعة؛ و33 مركبة؛ وعشر محطات حرب إلكترونية؛ ورادار مضاد للبطاريات؛ ومدفع هاوتزر من طراز إم 777؛ ومستودعي ذخيرة.
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز أبرامز في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية قرب سيرغييفكا في جمهورية دونيتسك– وزارة الدفاع
25 نوفمبر, 06:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала