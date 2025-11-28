https://sarabic.ae/20251128/الجيش-الروسي-يحبط-هجمات-مضادة-لقوات-كييف-في-سومي-وخاركوف-1107573805.html
الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
سبوتنيك عربي
صرحت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي أحبط هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف. 28.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-28T04:19+0000
2025-11-28T04:19+0000
2025-11-28T04:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_a173f57e3f40e05df4b65e18ad2b8a26.jpg
وقال مصدر الوكالة: "شنّ العدو هجومين مضادين فاشلين، أحدهما في منطقة فاراشينو، القابعة شرقي مقاطعة سومي".وأضاف المصدر أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التقدم على جبهة ميلوفي-خاتني في مقاطعة خاركوف باءت بالفشل أيضًا.ووفقًا لوزارة الدفاع، شنّت القوات الروسية من مجموعتي "الغرب" و"الشمال" المنتشرة في هاتين المنطقتين، خلال 24 ساعة فقط، ضرباتٍ على القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من عدة مناطق في مقاطعتي سومي وخاركيف، وكذلك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو: نحو 370 جنديًا؛ ثماني مركبات قتالية مدرعة؛ و33 مركبة؛ وعشر محطات حرب إلكترونية؛ ورادار مضاد للبطاريات؛ ومدفع هاوتزر من طراز إم 777؛ ومستودعي ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20251125/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-قرب-سيرغييفكا-في-جمهورية-دونيتسك-وزارة-الدفاع--1107466273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094572174_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_455feeb46be91d95917fed5646f58c77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي يحبط هجمات مضادة لقوات كييف في سومي وخاركوف
صرحت مصادر عسكرية روسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي أحبط هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعتي سومي وخاركوف.
وقال مصدر الوكالة: "شنّ العدو هجومين مضادين فاشلين، أحدهما في منطقة فاراشينو، القابعة شرقي مقاطعة سومي".
وأضاف المصدر أن محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التقدم على جبهة ميلوفي-خاتني في مقاطعة خاركوف باءت بالفشل أيضًا.
وأوضح المسؤول الأمني أن العدو شن هجوما واحدا في منطقة خاتنيغو شمال شرق مقاطعة خاركوف، لكنه لم ينجح وتراجع إلى مواقعه الأصلية.
ووفقًا لوزارة الدفاع، شنّت القوات الروسية من مجموعتي "الغرب" و"الشمال" المنتشرة في هاتين المنطقتين، خلال 24 ساعة فقط، ضرباتٍ على القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من عدة مناطق في مقاطعتي سومي وخاركيف، وكذلك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغ إجمالي خسائر العدو: نحو 370 جنديًا؛ ثماني مركبات قتالية مدرعة؛ و33 مركبة؛ وعشر محطات حرب إلكترونية؛ ورادار مضاد للبطاريات؛ ومدفع هاوتزر من طراز إم 777؛ ومستودعي ذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.